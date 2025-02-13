Вероятность мира после разговора Трампа с Путиным возросла: какой шанс теперь

Вероятность прекращения войны в Украине в 2025 году выросла

На фоне новостей о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным вероятность прекращения войны между Россией и Украиной в 2025 году стала темой оживленных обсуждений.

Вероятность прекращения войны между Россией и Украиной в 2025 году выросла до 70%. Такой прогноз зафиксирован на популярной платформе Polymarket, анализирующей ставки пользователей со всего мира.

Еще несколько дней назад этот показатель составил 64%, однако после сообщений о разговоре Дональда Трампа с Владимиром Путиным шансы прекращения огня заметно повысились.

Стоит отметить, что рынок прогнозов Polymarket отражает мнение инвесторов и экспертов, делающих ставки на вероятность разных событий. Объем ставок по вопросу прекращения войны к концу 2025 года превысил 2,25 миллиона долларов, что свидетельствует о значительном интересе к этой теме.

График динамики ставок указывает, что сначала января возможность достигала практически 70%, но потом снизилась до 60% в течение первой половины месяца. Однако в феврале наблюдается стабильный рост, достигший 70% после новостей об общении Дональда Трампа и Путина.

Рост ставок на прекращение войны может отражать определенные положительные сигналы или ожидания международного сообщества. Украинцы же надеются, что 2025 действительно принесет долгожданный мир.

Ранее "Телеграф" писал о том, что глава Пентагона объяснил последние заявления Трампа по Украине.