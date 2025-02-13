"Зради" нет? Глава Пентагона объяснил последние заявления Трампа по Украине

Трамп "лучший переговорщик на планете"

В США прокомментировали телефон разговор лидера страны Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным относительно Украины, который уже называют "зрадой". В Пентагоне это считают мирным толчком, а 47 президента Штатов — лучшим переговорщиком в мире.

Об этом заявил министр обороны США Пит Гегсет, выступая перед заседанием министров обороны стран НАТО, пишет The Guardian. На вопрос журналистов, не видит ли глава Пентагона в последних заявлениях президента США "зраду", он ответил, что нет.

"Это ваш язык, не мой. Конечно, это не "зрада". Нет никакой "зради"; есть признание того, что весь мир и США инвестируют в мир, в мир, достигнутый путем переговоров", — подчеркнул Гегсет.

Он считает, что после начала войны Украины и России НАТО осознало: Альянс "должен быть надежным, сильным и настоящим".

"Именно поэтому президент Трамп призвал к увеличению оборонных расходов для НАТО, чтобы европейские страны признали, что это насущная, реальная угроза континенту, и эта агрессия должна стать тревожным звонком", — сказал Гегсет.

Он подчеркнул, что противостояние агрессии РФ — "важная европейская ответственность". И, по его мнению, Трамп "лучший переговорщик на планете", который может усадить обе стороны за стол переговоров для достижения мира.

"Трамп — единственный человек, который способен посадить Украину и РФ за стол переговоров. Он вчера говорил с Путиным, с Зеленским. И мы уверены, что его цель остановить убийства и создать постоянный мир на континенте", — заявил глава Пентагона Пит Гегсет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, во сколько Евросоюзу обойдется план Трампа по Украине.