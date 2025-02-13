"Не очень приятно": Зеленский высказался о звонке Трампа Путину и сделал заявление по переговорам

Глава государства считает, что приоритетом должна быть Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать какие-либо двусторонние мирные переговоры без ее участия. Также украинский лидер отметил, что ему был неприятен звонок Дональда Трампа Владимиру Путину.

Такое заявление гарант сделал во время общения с журналистами. Об этом 13 февраля сообщает SkyNews.

"Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Какие-либо двусторонние переговоры об Украине, я не о других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", – сказал Зеленский.

В то же время WELT пишет следующее: "Зеленский осознает, что он не будет иметь ни одного слова в вопросе прекращения войны".

Президент добавил, что его разговор с Трампом был "очень хорошим". Однако звонок американского президента Путину был для него неприятен.

"Я не воспринимаю, что это был приоритет, что он сначала поговорил с РФ. Хотя действительно это не очень приятно", – отметил Зеленский

При этом, президент считает, что приоритетом обязательно должна быть Украина. Что касается звонков, то он не считает, что РФ у Трампа в приоритет, если он первым позвонил Путину, а вот встреча, как отмечает Зеленский, должна быть именно с Украиной.

"Встречи Украина-Америка — для нас приоритет. И только после этих встреч, после наработки плана, как остановить Путина, я считаю, тогда уже справедливо говорить с русскими", — указал он.

Также коротко Зеленский высказался по теме выборов в Украине. Он ответил журналистам, что такой вопрос сейчас не стоит.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что о 12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, а до этого он провел аналогичный разговор с Владимиром Путиным. В Белом доме отметили, что контакты Трампа с Путиным и Зеленским были "очень положительными" и что президент России, как и президент Украины, хочет мира.

При этом Трамп сделал ряд заявлений по Украине, в частности сказал, что наше государство не вернется к границам 2014 года, а также заявил, что членом НАТО оно не станет.

В ответ на заявления американского президента министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза выдвинули Трампу общее требование предоставить Украине действенные гарантии безопасности, а также обеспечить место для Киева и Европы за переговорным столом.