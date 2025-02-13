Ймовірність миру після розмови Трампа з Путіним зросла: який шанс тепер

Ймовірність припинення війни в Україні у 2025 році зросла

На тлі новин про розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним, ймовірність припинення війни між Росією та Україною у 2025 році стала темою жвавих обговорень.

Ймовірність припинення війни між Росією та Україною у 2025 році зросла до 70%. Такий прогноз зафіксовано на популярній платформі Polymarket, яка аналізує ставки користувачів з усього світу.

Ще кілька днів тому цей показник становив 64%, однак після повідомлень про розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним шанси на припинення вогню помітно підвищилися.

Варто зазначити, що ринок прогнозів Polymarket відображає думку інвесторів та експертів, які роблять ставки на ймовірність різних подій. Обсяг ставок щодо питання припинення війни до кінця 2025 року наразі перевищив 2,25 мільйона доларів, що свідчить про значний інтерес до цієї теми.

Графік динаміки ставок показує, що на початку січня ймовірність досягала майже 70%, але згодом знизилася до 60% протягом першої половини місяця. Однак у лютому спостерігається стабільне зростання, яке досягло 70% після новин про спілкування Дональда Трампа і Путіна.

Зростання ставок на припинення війни може відображати певні позитивні сигнали або очікування з боку міжнародної спільноти. Українці ж сподіваються, що 2025 рік дійсно принесе довгоочікуваний мир.

Раніше "Телеграф" писав, що глава Пентагона пояснив останні заяви Трампа щодо України.