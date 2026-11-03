Построили 44 дома, в которых никто не жил: зачем создали целый фейковый квартал в Украине

Ни один из них не был даже пригоден для проживания

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В селе Богдановка в Кировоградской области правоохранители расследуют возможную схему получения выплат по зеленому тарифу через 44 дома, в которых никто не жил. На участках работали солнечные электростанции общей мощностью более 1,3 МВт, подключенные по "гирляндной" схеме. Установленная экспертизами сумма убытков превышает 17,3 млн грн.

"Телеграф" исследовал, как действует такая индустрия солнечной энергетики, когда крупные СЭС по сути дробят на маленькие и оформляют как домохозяйства. Подобные махинации действовали в разных регионах – от Закарпатья до Подолья.

Подробнее по ссылке: Схема "Гирлянда": как в Украине наживались на промышленных электростанциях, замаскированных под крестьянские хаты

Как работала схема в Кировоградской области

Нацполиция сейчас расследует подобную схему в Богдановке под Кропивницким. В 2019-2021 годах в пределах села возвели 44 одноэтажных здания и зарегистрировали их как частные жилые дома усадебного типа. Но селиться в них никто и не собирался. Вместо этого, как полагает следствие, на каждом земельном участке установили солнечные электростанции мощностью до 30 кВт.

Их подключили к общей сети, и они начали вырабатывать энергию по приоритетному тарифу. Общая мощность – более 1,3 МВт.

Вся недвижимость принадлежала одному лицу – предприниматель Дмитро Шуліка проходит по делу как подозреваемый. Среди его активов – торговля строительными материалами, сельское хозяйство, производство напитков. Однако для оформления статуса домов должны были быть привлечены и другие участники, в частности ООО "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" (ООО "КОЕК") и ЧАО "Кіровоградобленерго". Именно их представители согласовывали технические условия и подписывали акты готовности. Сейчас по делу фигурируют "неустановленные" лица, однако неизвестно, предъявлены ли им подозрения.

Отметим: судебная строительно-техническая экспертиза выявила, что объекты не были "жилыми домами усадебного типа". В них не было необходимых комнат, коммуникаций и даже надлежащей высоты потолков. Собственное потребление не осуществлялось.

Что известно о доходах и убытках

С 2021 по 2024 год ООО "КОЕК" перечислило на счет фигуранта более 30 млн грн. Финансовые убытки от схемы составили, согласно судебным постановлениям, 17 377 412 грн 70 коп.

Отметим, условия для населения по "зеленому тарифу" и оплата для предприятий солнечной генерации отличаются в пользу частных домохозяйств.

44 участка, недостроенные объекты и солнечные электростанции сейчас находятся под арестом. Выплата последних 7,7 млн была заблокирована, несмотря на попытки семьи фигуранта все же их получить. Дошло даже до Кассационного уголовного суда Верховного суда – жалоба сейчас принята к рассмотрению.

Ранее "Телеграф" рассказывал о подобной схеме в Винницкой области. В том деле речь шла о большем количестве псевдочастных СЭС – около 70.