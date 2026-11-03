Фейкова "скорая", розыск и провокации: что известно о "медике", поднявшей скандал под Киевом

Журналисты выяснили, что скорая, которой она пользовалась, была продана еще в 2024 году

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Валентина Молодая оказалась в центре внимания после событий 2 ноября у дома с военными в Петропавловской Борщаговке, где она заявляла о незаконном содержании людей и необходимости срочной медицинской помощи.

Как разобрался "Телеграф", 49-летняя Валентина Молодая руководит клиниками пластической хирургии, связана с несколькими общественными организациями и ранее участвовала в акции за "мир с Россией", которую пытались организовать в разных городах Украины.

Кто такая Валентина Молодая

Валентина Владимировна Молодая – директор ООО "Клиника "МОЛОДАЯ — Я". Компанию зарегистрировали в Киеве 21 июля 2023 года, свидетельствуют данные Опендатабота. Ее деятельность — эстетическая, пластическая и реконструктивная хирургия. В то же время, страница клиники не ведется со 2 сентября.

Клиники пластической хирургии – часть профессиональной деятельности Валентины Молодой

Молодая также возглавляет другую компанию с похожим названием – ООО "Клиника" Молодая. Я", основаннуе 24 апреля 2026 года. По данным "Опендатабота", ей принадлежат 75% компании, еще 25% — Олегу Молодому.

Молодая вместе с Олегом Молодым возглавляет правление ОО "Всеукраинский альянс социально-патриотических проектов и национального развития "Пліч-о-пліч".

Регистрационные данные показывают связь Молодой с общественной организацией "Пліч-о-пліч"

Также она руководит основательницей Святошинской районной в Киеве федерации "Дзюдо и единоборств" и ОО "Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины".

Смена амплуа до активистки

На своей странице в соцсети женщина называет себя журналисткой-расследовательницей и распространяет видео о мире и ее собственном пикете на Майдане. Она призывает своих подписчиков, которых чуть менее 8,5 тысяч в ТикТоке и 13,4 тысяч в Инстаграмме присоединяться к протестам.

На странице Валентины Молодой опубликовано видео с призывом к миру

На своей странице Молодая распространяет призывы к миру и пикету на Майдане

В своих видео Валентина Молодая не только давит на эмоции, но и обвиняет руководство государства в "измене" и утверждает, что власть якобы ограничивает право граждан выступать за мир. В видео раздаются нарративы о бесконечности войны и неизбежной капитуляции одной из сторон. Заметим, подобные утверждения схожи с нарративами российской пропаганды.

"Я хочу… вот, я хочу мира и спокойствия. И на русском языке могу сказать: "Я за мир". Нет войне, понимаете? Нет войне. Я хочу, чтобы в нашей стране всё было хорошо. И я обращаюсь к сознательным людям: пожалуйста… Послушайте, ни одна война в мире не бесконечна. Война заканчивается либо переговорами, либо капитуляцией одной из сторон", — заявила Молодая в одном из видео. Она также не раз размещала видео под российские песни. На одной из записей с призывом к выходу на Майдан она появляется в военной форме.

Журналисты "Следствия.Инфо" нашли также судебные материалы в отношении Молодой. В 2020 году против нее зарегистрировали уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. По этому делу она находилась в розыске. В июне 2026 года ее освободили от уголовной ответственности по истечении сроков давности. Экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин отмечает: "В отношении Валентины Молодой возбуждено несколько интересных административных дел, в том числе о вождении в состоянии алкогольного опьянения. Также она находилась в розыске как лицо, скрывавшееся от суда по обвинению в якобы умышленном причинении легкого телесного повреждения, не повлекшего кратковременного расстройства здоровья".

Почему возникли вопросы к "скорой"

В Петропавловской Борщаговке Молодая появилась в медицинской форме и представилась медиком частной скорой. По словам начальника управления превентивной деятельности полиции Киевщины Бориса Бреуса, именно она вызвала полицию и распространяла утверждение о незаконном лишении людей свободы и потребности в срочной медицинской помощи. Женщина заявляла, что в доме более 37 дней находится мужчина после операции, а в общей сложности там есть четверо раненых.

Валентина Молодая заявляла о необходимости срочной помощи военным под Киевом

Владелец "Мед-престижа" Михаил Фурман рассказал журналистам, что клиника прекратила работу в 2023 году, хотя юридически компанию не закрыли. У нее было пять автомобилей скорой: один передали николаевским военным, четыре продали. Прибывшую у дому машину продали последней – в 2024 году.

"Условия продажи были таковы, что они снимут все наши "мед-престижевские" логотипы. Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права", – заявил Михаил Фурман.

Что произошло у дома в Петропавловской Борщаговке

2 ноября в соцсетях распространили сообщения о 40 заложниках в частном доме и о том, что к ним не допускают медиков. Полиция опровергла информацию о заложниках и гибели гражданина. У дома собрались люди, пытавшиеся попасть внутрь. Некоторые из собравшихся сломал кирпичную стену. На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он пояснил, что это временный пункт нахождения мобилизованных и военных после самовольного ухода из части. Чтобы проверить обстоятельства и условия пребывания людей, было начато служебное расследование. По словам народного депутата Анны Скороход, Молодая давала объяснения правоохранителям – ее не задерживали.

Скороход и Молодая в Петропавловской Борщаговке/ Фото: hromadske Источник: hromadske

Как рассказывал "Телеграф", финансовый эксперт Сергей Фурса предположил, что инцидент в Петропавловской Борщаговке мог быть российской провокацией, направленной на расшатывание ситуации в украинском тылу и подрыв доверия к военным. По мнению Фурсы, Россия использует общественные противоречия и чувствительные для украинцев темы, чтобы усиливать внутреннее противостояние и отвлекаться от ситуации на фронте.