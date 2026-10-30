Минус 515 грн на одной покупке: в "АТБ" действует выгодная акция на популярный продукт

Покупатели могут существенно сэкономить.

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В сетях супермаркетов "АТБ" регулярно появляются акционные предложения, которые позволяют покупателям заметно сэкономить на продуктах и товарах повседневного спроса. Среди акционных предложений есть и зерновой кофе, на котором можно сэкономить более 500 гривен.

Об акции ранее сообщал "Телеграф". Скидка действует на зерновой кофе Ambassador Majestic весом 1 кг, а специальная цена будет доступна до 3 ноября.

Подробнее в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое".

Во время акции стоимость упаковки снизили на 48%. Если раньше за килограмм кофе нужно было заплатить 1063,70 грн, то теперь его можно приобрести за 551,90 грн. Разница составляет 511,80 грн на одной упаковке.

Килограммовую упаковку Ambassador Majestic в "АТБ" продают со скидкой 48%

Таким образом, покупатели могут заплатить за кофе почти вдвое меньше первоначальной стоимости. Предложение касается именно зернового Ambassador Majestic в килограммовой упаковке. Воспользоваться скидкой можно до 3 ноября, поэтому тем, кто планировал приобрести этот кофе, стоит обратить внимание на срок действия акции.

Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" снизили цены на кофе нескольких брендов.