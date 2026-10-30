Минус 515 грн на одной покупке: в "АТБ" действует выгодная акция на популярный продукт
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Покупатели могут существенно сэкономить.
В сетях супермаркетов "АТБ" регулярно появляются акционные предложения, которые позволяют покупателям заметно сэкономить на продуктах и товарах повседневного спроса. Среди акционных предложений есть и зерновой кофе, на котором можно сэкономить более 500 гривен.
Об акции ранее сообщал "Телеграф". Скидка действует на зерновой кофе Ambassador Majestic весом 1 кг, а специальная цена будет доступна до 3 ноября.
Подробнее в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое".
Во время акции стоимость упаковки снизили на 48%. Если раньше за килограмм кофе нужно было заплатить 1063,70 грн, то теперь его можно приобрести за 551,90 грн. Разница составляет 511,80 грн на одной упаковке.
Таким образом, покупатели могут заплатить за кофе почти вдвое меньше первоначальной стоимости. Предложение касается именно зернового Ambassador Majestic в килограммовой упаковке. Воспользоваться скидкой можно до 3 ноября, поэтому тем, кто планировал приобрести этот кофе, стоит обратить внимание на срок действия акции.
Как сообщал "Телеграф", в "АТБ" снизили цены на кофе нескольких брендов.