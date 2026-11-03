Сценарий врага в тылу: почему скандал под Киевом - опасный звоночек для тыла

Власти, журналисты и общественные деятели по-разному оценили инцидент и назвали возможные причины произошедшего

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Скандал вокруг военного объекта в Петропавловской Борщаговке Киевской области вызвал широкий резонанс. После столкновений возле здания, где находились военнослужащие, на ситуацию отреагировали глава Офиса президента Кирилл Буданов, народный депутат Соломия Бобровская, журналисты, аналитики и общественные деятели.

В публикациях в Facebook они обсуждали разные стороны произошедшего: возможные информационные провокации, проблемы с коммуникацией, соблюдение прав военнослужащих и необходимость реформировать систему комплектования. Некоторые авторы считают, что конфликт поставил под угрозу доверие общества к государственным институтам.

Что говорят о скандале в Борщаговке

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента назвал ситуацию недопустимой и сообщил, что власти готовят необходимые решения. По его словам, нужно отреагировать на сам инцидент и не допустить подобных случаев в будущем.

"Правоохранители и уполномоченные органы выясняют все детали, чтобы установить объективную и полную картину событий, принять необходимые меры для привлечения к ответственности виновных и недопущения повторения такого в будущем.

Прямо сейчас мы вырабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокации", – отметил он.

Буданов назвал события в Борщаговке недопустимыми и заявил о подготовке решений

Вадим Денисенко

Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва обратил внимание, что конфликт в Борщаговке выявил глубокий раскол украинского общества и кризис доверия к государству. Он также обратил внимание на возможную организованность акции, безнаказанность её участников и отсутствие общенационального диалога.

"В 2022 году абсолютное большинство говорило: "Я – это государство". В 2026 году абсолютное большинство говорит: "Я за Украину, но государство мне не очень нравится". [...] Без общенационального диалога выйти из этого кризиса невозможно. Так же, как невозможно будет это сделать, если все виновные во вчерашней истории не будут жестко наказаны".

Публикация Вадима Денисенко отражает дискуссию о причинах конфликта в Борщаговке

Елена Белозерская

Журналистка и военнослужащая назвала произошедшее российской спецоперацией, цель которой – расшатать ситуацию внутри Украины. По её мнению, организаторов акции нужно установить и привлечь к ответственности. Билозерская также утверждает, что некоторые участники могли действовать по указанию российских кураторов.

"Никто не знает, что за теми стенами происходило на самом деле – но бьющая по эмоциям картинка создана быстро и идеально: ряженая женщина-медик на коленях перед "озверевшими псами режима". Избитый подросток, якобы "мобилизованный" и удерживаемый в здании – а на самом деле он перелез туда через забор, чтобы немного "подвигать" (и, по всей вероятности, получить деньги от российских телеграмм-кураторов). Бальзам на душевные раны уклонистов – оказывается, для того, чтобы считаться не с**куном, а героем, необязательно идти защищать свою страну – можно всего лишь покидать яйца в ее защитников".

Спор вокруг событий в Петропавловской Борщаговке сопровождают эмоциональные публикации в соцсетях

Игорь Семиволос

Директор Центра ближневосточных исследований согласен с оценкой Вадима Денисенко. По его мнению, раскол общества, отсутствие полноценного диалога и безнаказанность участников погромов могут привести страну к поражению.

"Согласен с Вадимом (Денисенко, – ред.). Фрагментация общества, отсутствие или слабый диалог внутри и безнаказанность погромщиков – путь к поражению".

Эксперты считают, что раскол общества и отсутствие диалога ведут к поражению

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир и публицист считает, что события на Борщаговке стали примером российской стратегии по расшатыванию ситуации в украинском тылу. По его мнению, противник использует общественные противоречия и недоверие к военным, чтобы добиться внутренней дестабилизации. Фурса также раскритиковал тех, кто поверил сообщениям о происшествии и присоединился к противостоянию.

"В действительности вчера мы увидели модель российской стратегии этой зимой в миниатюре. Когда на фронте они не могут добиться успеха и держат фокус на ударе по тылу. Надеясь, что тыл посыпается. Что не выдержит. Расшатать тыл и дождаться, пока украинские гражданские, так упорно готовые толпой прыгать на военных из Азова в тылу, но почему-то не готовы присоединиться к ним на поле боя, сами сделают за россиян всю работу. Удивительно, правда же…"

Сергей Фурса считает, что столкновения в Борщаговке могли быть попыткой расшатать украинский тыл

Соломия Бобровская

Народный депутат полагает, что события в Петропавловской Борщаговке стали хорошо срежиссированной провокацией, направленной на внутреннюю дестабилизацию. Она сравнила их с беспорядками в Новых Санжарах в феврале 2020 года и раскритиковала бездействие правоохранителей. Бобровская подчеркнула: нужно выяснить, действительно ли в здании незаконно удерживали людей и были ли среди них пострадавшие.

"Масса деталей в событиях в Петропавловской Борщаговке, начиная от информации фейковой медсестры на коленях, затем о переломе позвоночника у одного из мужчин, который диагностировала та же фейковая ряженая, или пребывания в этом здании упавшего с забора несовершеннолетнего в полусознательном состоянии, о том, что пришел с этой целью. провокации заключалась в том, чтобы вызвать эмоциональную реакцию общества и сыграть на всех возможных страхах – показать пропасть между гражданскими и военными, пытки во время мобилизации, опасность взбесившейся толпы "уклонистов" в балаклавах, которая крушит автобус и авто патрульки, качнуть Национальную гвардию.

Стоит признать, что из-за бездействия сил безопасности, начиная от контрразведки и заканчивая полицией, им это удалось на все сто".

Столкновения в Борщаговке усилили дискуссию о действиях участников и работе силовиков

Ан Жюлак

Украинская военная корреспондентка и журналистка говорит, что события в Петропавловской Борщаговке спровоцировали намеренно. Организаторы, считает она, использовали страхи общества из-за мобилизации и реальные случаи жестокого обращения с военными в отдельных подразделениях. Жюлак призвала наказать и участников беспорядков, и командиров, причастных к издевательствам над военнослужащими.

"Плакальщицу и активных участников беспорядков следует судить. Но и людей, которые действительно прибегали к пыткам в войсках, и дали основу для манипуляций провокаторов на страхах граждан тоже. Как минимум их надо очень публично и с большим позором уволить, а не вот это вот все".

Публикации о конфликте в Борщаговке вызвали дискуссию о доверии к военным и государству

Публикации о скандале в Борщаговке вызвали дискуссию о насилии и ответственности

В публикации она отдельно подчеркнула: сведений о пытках в подразделениях Нацгвардии, в частности в "Азове", нет.

Ольга Мусафирова

Журналистка обратила внимание на поведение женщины в красном. Во время конфликта та стояла на коленях и требовала пропустить ее к раненым, предположительно ведя прямой эфир. По словам коллеги Мусафировой и собеседника из муниципальной "скорой", медики так себя не ведут. Журналистка также привела сведения из ведомственного чата: женщина не врач.

"Я обратилась за разъяснением к герою одного своего материала 2022 года, фельдшеру именно муниципальной "Скорой" ( согласия на то, чтобы назвать его здесь, не брала). Он ответил: Петропавловскую Борщаговку обслуживает область, не город. Но это некий популизм на видео. Не ведут себя так медики, которые видели все больше. Обычно у нас (имеется в виду, с полицией – А.М.) в криминальных случаях сотрудничество. Все решается официально из-за звонка старшему врачу и последующих инструкций – что делать. Бригада это, по факту, исполнитель заказа (т.е. вызова)."

Чуть позже он же прислал фрагмент из ведомственного чата:"…Сразу было ясно по поведению, что это не медики, а ряженые нанятые. Никто бы из "Скорой" на вызове не стал ползать на коленях, параллельно ведя стрим в ТикТок. Кстати, эта, на коленях, вообще не медик, а председатель правления ОО "Всеукраинский альянс социально-патриотических проектов", руководительница и основательница ОО "Международная ассоциация врачей эстетической медицины", руководительница ООО "Молодая-Я".

Очень надеюсь, что все это "хелувинство" на фоне военного положения в стране задержано и пойдет под суд".

Мусафирова выразила надежду, что причастных к этой истории задержат и привлекут к ответственности.

Публикации о столкновениях в Борщаговке вызвали споры о достоверности сообщений и действиях участников

Валерий Пекар

Украинский активист пишет, что Россия воспользовалась стремлением украинцев к справедливости, чтобы спровоцировать внутренний конфликт и создать негативный образ Украины для зарубежной аудитории. Среди проблем, которые выявила эта ситуация, он назвал отсутствие военной юстиции, слабую коммуникацию властей по вопросам мобилизации и влияние Telegram-каналов.

"Наша уязвимая точка – стремление к справедливости. Расскажи всем, что где-то творится страшная несправедливость, и многие выйдут ее устроить. А дальше будет достаточно добавить профессиональных провокаторов и полезных идиотов. И картинка для международной аудитории создана – не хуже чем в Париже".

Пекар положительно оценил быструю реакцию командования Нацгвардии и представителей Офиса президента, а также работу журналистов. Он выражает надежду, что политическое руководство изменит подход к решению подобных проблем.

Валерій Пекар назвав конфлікт у Борщагівці сигналом до системних змін

Андрей Коваленко

Экс-руководитель Центра противодействия дезинформации призвал объективно расследовать произошедшее. Он также подчеркнул, что конфликт выявил проблемы с коммуникацией между государством и обществом, а доверие к институтам необходимо сохранить.

"События в Петропавловской Борщаговке недопустимы. Важно, чтобы правоохранители провели объективное расследование причин и следствий. Важно для государства сейчас – сохранять доверие к институтам. Ибо первое, над чем работает враг – это подрыв этого доверия. Как к институтам, так и к отдельным фигурам, которые ассоциируются с успешным сопротивлением российской агрессии".

Андрій Коваленко закликав об’єктивно розслідувати події в Петропавлівській Борщагівці

Как развивался конфликт в Петропавловской Борщаговке

Скандал разгорелся 2 ноября 2026 года после сообщений в соцсетях и местных Telegram-каналах о якобы незаконном удержании около 40 человек в подвале частного дома в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Утверждалось, что вооруженные мужчины не выпускают людей и не пускают к ним медиков, а некоторые из находящихся внутри получили тяжелые травмы. В публикациях также сообщали о возможной смерти одного из мужчин.

После распространения этих сообщений к дому стали съезжаться местные жители и другие граждане. Полиция приехала туда по вызову работников частной скорой помощи: они заявили, что им мешают попасть к человеку. На месте правоохранители выяснили, что в здании находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. В полиции заявили, что информация о заложниках и погибшем не соответствует действительности.

Позже командующий Нацгвардией Александр Пивненко объяснил, что дом служил временным пунктом пребывания военных. Там находились мобилизованные, которых оформляли и проверяли перед отправкой в учебный центр, а также военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части (СЗЧ). По словам Пивненко, четверо военных нуждались в медицинской помощи – их доставили в медцентр Нацгвардии. Еще 18 человек оставались в здании. Командующий заверил, что с ними все в порядке и они могли звонить родственникам. Ограничение на пользование телефонами объяснили соображениями безопасности: так хотели не раскрывать местоположение объекта.

К месту происшествия прибыла толпа. Начались столкновения: участники пытались попасть на территорию, повредили кирпичную стену здания и бросали яйца в полицейских. Также сообщалось о повреждении служебных автомобилей. По данным публикаций, во время противостояния звучали выстрелы. Журналисты УНИАН заявили, что напали на их корреспондента: по их словам, мужчину ударили ногой в живот на глазах у правоохранителей.

Особое внимание привлекла женщина в красном, которая представлялась медиком частной скорой помощи. На распространившихся видео она эмоционально требовала пропустить ее к людям в доме и становилась на колени перед полицейскими. Позже журналисты "Следствие.Инфо" выяснили, что женщина не связана с клиникой "Мед-престиж", от имени которой, по ее словам, она действовала. Клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, на котором приехала женщина, продали в 2024-м. Ее зовут Валентина Молодая, она руководит клиникой пластической и эстетической хирургии "Молодая".

На место приехал и глава Офиса президента Кирилл Буданов. Он поговорил с собравшимися, заявил, что заложников в доме нет, и призвал людей постепенно расходиться. Буданов также пообщался с 14-летним подростком, оказавшимся на территории объекта. На видео видно, как парень забирается на забор и падает с него. Один из участников акции утверждал, что подростка сбросили и избили полицейские. Буданов пообещал выяснить, что произошло. После его отъезда напряжение у дома снова усилилось.

Командование Нацгвардии сообщило, что родственникам военнослужащих разрешили поговорить с ними, а в дом пригласили медиков и представителей общественности. Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что все военные в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пообещал лично контролировать служебное расследование и наказать виновных, если нарушения подтвердятся. Он также отметил, что из-за угрозы российского ракетного удара место временного размещения военных придется изменить.

После произошедшего Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. По предварительной информации ведомства, расследование касается событий возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Нацгвардии, вернувшихся после СЗЧ. Следователи выехали на место и работали вместе с прокуратурой, полицией и Офисом военного омбудсмена при содействии Нацгвардии.

Правоохранителям предстоит выяснить, нарушили ли что-либо военные, что происходило внутри здания и кто спровоцировал столкновения возле него. Параллельно полиция проводит служебное расследование: проверяет условия пребывания военнослужащих и действия правоохранителей.

Как сообщал "Телеграф", поздно вечером во Львове на проспекте Красной Калины между гражданскими и представителями ТЦК произошёл конфликт. Он начался после того, как мужчину остановили для проверки военно-учётных документов. Публикация посвящена судебному решению по участнику стычки во Львове. По сообщению Львовского областного ТЦК и СП, группа окружила служебный транспорт и вела себя агрессивно: одного военнослужащего дёргали за одежду, автомобиль повредили и опрокинули. Однако эти сведения не уточняют, какие именно факты установил суд и чем он мотивировал своё решение.