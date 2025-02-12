ВСУ в Курской области открыли новый фронт. Военный объяснил его значение для Украины

Враг получает новые проблемы с логистикой и живой силой

В Курской области РФ украинские военные провели несколько удачных операций, следствием которых стало взятие под контроль ВСУ четырех сел Суджанского района — Ольговки, Малой Локни, Кругленького и Черкасской Конопельки. Однако почти незамеченной стала операция Сил обороны в 50 километрах западнее.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он объяснил действия ВСУ вдоль границы Сумской области, где украинские войска продвигаются на север.

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— Кроме давления на север, наши силы давят и на российский населенный пункт Теткино, о котором все молчат, но ВСУ его тоже удерживают. Это территория России и это важно. Ведь Украина пытается создать новую линию фронта не только на Курщине, но и вдоль границы, увеличивая давление на врага. Это создает ему проблемы — и с людьми, и с логистикой, и даже с усилениями, в том числе северокорейскими солдатами, — говорит Тимочко.

Карта: скриншот Deep Statte

Так что ВСУ на Курщине, хотя и меньшим количеством, имеют выгодное расположение, а российские силы не могут эффективно разведывать и реагировать на наши атаки.

— Однако нужно понимать, что каждый успех — огромная работа наших военных. Даже если речь идет об отбрасывании врага на 5 км, это значительный результат в условиях современной войны, — говорит военный эксперт.

Напомним, ранее он назвал "Телерафу" четыре фактора успеха ВСУ под Курском и Покровском.