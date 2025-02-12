Контрудары ВСУ под Курском и Покровском: военный эксперт назвал четыре фактора успеха

Ранее ВСУ не успевали перегруппировать силы и дожать врага

Недавний контрудар ВСУ в Курской области с прорывом в несколько километров вглубь территории РФ и серия успешных контратак в районе Покровска Донецкой области стали следствием комбинации факторов военного и организационного характера.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он назвал четыре фактора, которые стали залогом успеха украинских военных

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— Наши Вооруженные силы нашли слабые места в российских наступательных порядках, адаптировали свою тактику ведения боевых действий и провели контрудары. Последние две недели имеют интересную специфику, поскольку ВСУ по многим направлениям улучшают свои позиции на тактическом уровне, — говорит военный эксперт.

По его мнению, это может быть связано с тем, что ВСУ получили резервы, а также появилось новое вооружение, о котором не все упоминают. Однако эти операции планировались до получения поставок оружия или были адаптированы под новые условия — сложный вопрос. Впрочем, это приносит положительные результаты.

— Россияне пытались провести перегруппировку, но и раньше они это часто делали. В нашем случае, к сожалению, даже когда враг нес потери, мы не имели возможности так быстро перегруппировать наши силы, чтобы компенсировать эти потери, — напоминает глава Совета резервистов Сухопутных войск.

Однако он предостерегает, что после первых плодов усилий ВСУ не следует поддаваться эйфории. Ибо каждый такой контрнаступление или контрудар — это огромная физическая нагрузка на бойцов, тяжелая операция и потери, отмечает Тимочко.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Владимир Зеленский заявил о готовности обменять контролируемую ВСУ часть Курщины на оккупированные россиянами территории Украины.