"Моему другу": актер Рудинский посвятил премию BAFTA погибшему украинскому военному (видео)

Фильм "Камень, ножницы, бумага" основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину.

Украинский актер Александр Рудинский, получивший британскую кинопремию BAFTA за главную роль в украинском короткометражном фильме "Камень, ножницы, бумага", посвятил ее Евгению Светличному, военному, погибшему в первые дни полномасштабной войны против российских оккупантов. Также Рудинский посвятил премию всем, кто защищает Украину и борется за ее независимость.

Об этом Рудынский заявил во время получения премии. В фильме его главный герой, 18-летний Иван, вынужден взять оружие в руки, чтобы защитить людей от российских окупантов.

"Я хочу посвятить эти слова моему другу Жене Светличному, который погиб, когда война началась, а также всем остальным, кто защищает мою страну и делает все для того, чтобы она оставалась независимой ", — сказал он.

Напомним, 16 февраля стало известно, что короткометражный фильм о войне в Украине "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) получил кинопремию BAFTA, которую еще называют "британским Оскаром". Главную роль в ленте сыграл звезда сериала "Первые ласточки" и фильма Олега Сенцова "Носорог" Александр Рудинский.

Фильм "Камень, ножницы, бумага" основан на реальных событиях и рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину. 18-летний Иван (Рудынский), сын хирурга, видит, как его отец с первых дней войны оперирует раненых в бункере. Когда враг узнает про хранилище, парень берет оружие, чтобы защитить родных и раненых.