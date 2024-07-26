Молодой украинец засветился в новом сериале Netflix: чем известен Александр Рудинский и где снимался раньше (фото)

Украинский актер стал героем американского сериала

Молодой украинский актер Александр Рудинский сыграл в американском сериале "Декамерон" от Netflix. Этот сериал был снят по мотивам по мотивам итальянского сборника новелл XIV века Джованни Боккаччо. В нем 28-летний украинский актер сыграл одноглазого бандита.

Кадры со съемок сериала Александр Рудинский опубликовал в своем Instagram. Он также показал, как создавался его грим, и немного закулисья с другими героями "Декамерона".

"Немного прикоснулся к великому", — прокомментировал свое участие в съемках сериала Александр Рудинский.

"Телеграф" выяснил, что это далеко не первая роль Александра в кино и сериалах. Он очень известный, перспективный и востребованный актер и уже успел сняться во многих фильмах в Украине. Также засветился на некоторых развлекательных телешоу на украинском телевидении.

Александр Рудинский — что о нем известно

Александр Рудинский — 28-летний украинский актер театра и кино. Актерскому мастерству учился в мастерской Дмитрия Богомазова в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. В 2018 году Александр Рудинский присоединился к труппе Национального драматического театра им. Ивана Франко. Сначала он играл в театре, а затем начал появляться в кино и сериалах.

Известно, что Александр Рудинский не холостяк — со своей избранницей они были знакомы еще со времен учебы актерскому мастерству. В июне 2020 года он взял в жены свою любимую — актрису в театре им. Франко Марию Заниборщ, которая по свадьбе взяла фамилию мужа и стала Рудинская. У пары подрастает сын Петр.

Какие роли играл Александр Рудинский в Украине

Свою карьеру в 2016 году Александр Рудинский начал с второстепенных и эпизодических ролей в украинских сериалах и фильмах. Так, одной из первых серьезных ролей в кино, которую получил Александр, стала роль в фильме "11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка. А уже в 2019 году Рудинский получил главную роль в сериале "Первые ласточки", которая принесла ему популярность среди украинцев.

Кадр из сериала "Первые ласточки"

Сейчас за плечами Александру Рудинского уже около 20 ролей. К тому же теперь он стал персонажем в "Декамероне" от Netflix, премьера которого состоялась 25 июля 2024 года.

Скриншот с сайта Википедия

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