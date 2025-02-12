"НАТО – самый дешевый вариант для всех": Зеленский рассказал, почему миротворцы ООН не помогут

Президент не верит, что это даст существенный результат

Миротворческие миссии ООН исторически не показали достаточной эффективности в разрешении конфликтов. Членство в НАТО остается наиболее экономически выгодным вариантом обеспечения безопасности для всех сторон.

Такое мнение высказал президент Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

По словам главы государства, европейский военный контингент может быть частью гарантий безопасности, но без участия США такие гарантии не будут полноценными в противостоянии с Россией.

Президент также указал на критическую важность количественного соотношения войск. По его оценке, российская армия к 2025 году может насчитывать около миллиона военных. Соответственно Украине нужна армия сопоставимой численности — по меньшей мере миллион человек. При этом европейские страны физически не способны предоставить 500 тысяч военных для создания дополнительного контингента.

Кроме того, содержание большой армии нуждается в значительном финансировании — от обеспечения системами противовоздушной обороны до ракетных комплексов. Именно поэтому, по его мнению, членство в НАТО является более выгодным вариантом для всех сторон.

По мнению Зеленского, при наличии надлежащего финансирования и вооружения, Украина может обойтись без дополнительного контингента. Однако европейское военное присутствие важно для самой Европы, поскольку после Украины Путин может угрожать другим странам.

"Телеграф" ранее также сообщал, что во время покушения на Зеленского погибли люди в ОП. Были люди, желавшие его убить.