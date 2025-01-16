Франция и Великобритания обдумывают отправку миротворческих войск в Украину: как это может выглядеть (карта)

Три сценария, как теоретически войска Британии и других стран, как миротворцы могут быть размещены в Украине

В Украине могут появиться миротворцы. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсуждают возможность отправки военнослужащих своих стран в Украину как миротворческий контингент.

Такой сценарий Париж и Лондон рассматривают после потенциального соглашения между Киевом и Москвой о прекращении боевых действий. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Военнослужащие западных государств должны выступать в качестве гарантий безопасности для Украины в случае договоренностей с РФ о прекращении огня.

The Telegraph пишет, что это одна из идей, о которой "сейчас все чаще говорят не только в публичных дебатах, но и за закрытыми дверями в Вестминстере" (в британском правительстве).

Французский президент поддерживает идею и уже говорил об этом с украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Британское издание отмечает, что пресс-секретари на Даунинг-стрит и в Елисейском дворце не отрицали, что Стармер и Макрон вели переговоры по поводу этой возможности во время встречи на прошлой неделе.

Вместе с тем, официальные лица в Лондоне и Париже держат в тайне подробности разговоров. Однако, передает The Telegraph, многие авторитетные правительственные источники Британии подчеркивают, что Стармер еще не полностью согласился с данной инициативой.

Один источник в Вайтхолле в разговоре с The Telegraph обратил внимание на открытые вопросы о возможной угрозе для данного миротворческого контингента, и не будет ли это "эскалацией".

Как может выглядеть размещение миротворцев, какие сценарии

В то же время остается много неопределенности по поводу этой перспективы, в том числе не ясно, где может пролегать "буферная" зона между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, и где гипотетически разместят западных миротворцев с целью обеспечить защиту Украины от каких-либо будущих атак РФ.

Один источник британского издания в правительстве сообщил, что Лондон еще не одобрил такое предложение об участии страны в миротворческом контингенте.

Вместе с тем The Telegraph в публикации показало три сценария, как теоретически войска Британии и других стран/страны как миротворцы могут быть размещены в Украине.

В частности, первый предусматривает заморозку линии боевого столкновения в Украине, при которой РФ оставляет под своим контролем временно оккупированные территории на востоке и юге страны.

Как Великобритания может принять участие в потенциальной миротворческой операции в случае соглашения Украины и РФ о прекращении войны. Фото — telegraph.co.uk

Также рассматривается возможность защиты западными войсками Киева (второй сценарий) и создания на территории Польши "воздушного щита" и одновременной тренировки воинов ВСУ в Украине (третий).

Рассматриваются разные сценарии по отношению к западным миротворцам. Фото – telegraph.co.uk.

Вопрос размещения миротворцев в Украине — что известно

В середине декабря Макрон обсудил вопрос о развертывании солдат европейских стран как миротворцев в Украине с польским премьером Туском, который тогда заявил, что Варшава "не планирует никаких подобных действий".

В начале этой недели Макрон и Зеленский также говорили о таких потенциальных планах по отношению к миротворцам.

Украинский президент тогда отметил, что как одну из эффективных гарантий безопасности обсуждать инициативу Франции по размещению военных контингентов в Украине. Глава государства добавил, что стороны "рассмотрели практические шаги по его внедрению, потенциальному расширению и привлечению других стран к этим усилиям".

Также 15 января во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский заявил, что вопросы развертывания миротворческих сил в Украине будут обсуждать с премьером Британии, и обсуждали с балтийскими партнерами.

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