Украина должна стать членом НАТО и это единственная гарантия безопасности, которая имеет значение, считает он

Так называемый "мирный план Трампа" для Украины, предусматривающий заморозку конфликта по линии разграничения, подрывает территориальную целостность Украины и оставляет миллионы украинцев под российской оккупацией. Это означает депортацию детей, массовые убийства гражданских, военные преступления и поэтому неприемлемо.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал Ричард Ширрефф — британский генерал в отставке, бывший заместитель Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе: Заморозка войны может не сработать, а остановить Путина можно при одном условии, — британский генерал

Кроме того, добавил Ширрефф, даже если вообразить, что война будет "заморожена", как ее реально остановить, если нет мира. Если рассмотреть вариант введения в Украину европейских миротворческих сил, для фронта протяженностью в тысячу километров понадобится огромная армия.

"И она должна быть готова. Это должна быть сила, имеющая "мышцы" и готовая воевать. Смогут ли Великобритания, Германия, Франция, Польша действительно сформировать такую ​​армию? Для сравнения: вспомните, как НАТО вошло в Косово 25 лет назад. Очень маленькая страна. Там не было настоящих боев. Но даже тогда натовский контингент составлял 50 тысяч солдат. А теперь экстраполируйте это на тысячу километров. Вам понадобится 500 тысяч солдат, чтобы хотя бы поддерживать мир. И они должны быть готовы к боям с Россией. А если им придется воевать, это означает войну с Россией", — пояснил генерал.

Он резюмировал, что, по его мнению, идея вооруженных миротворцев в Украине не была должным образом продумана. Кроме того, это вряд ли остановило бы Путина, не уважающего международное право или международные силы.

"Единственное условие, при котором Путин остановится, — если столкнется с преобладающей военной силой. Но это значит, что страны НАТО должны будут признать, что они вступают в войну против России. Действительно ли они готовы отправить своих солдат в такую ситуацию? Я просто не вижу политической воли для такого шага", — отметил бывший заместитель Верховной главы НАТО.

Сигналы, которыые доносятся из Вашингтона, дают понять, что американские солдаты не ступят на украинскую землю. По мнению Ричарда Ширреффа, даже если Трамп попытается заключить соглашение, предусматривающее "заморозку" конфликта, вряд ли это действительно "заморозит" его.

"Я думаю, что он будет продолжаться. Возможно, будет пауза или что-то подобное. Но война будет продолжаться", — считает генерал.

Он добавил, что, по его мнению, Украина должна стать членом НАТО. И это единственная гарантия безопасности, которая имеет значение.

"Мы видели, что произошло с Будапештским меморандумом. И это также возвращает нас к вопросу прекращения огня. Если будет "заморожен" конфликт, какая гарантия безопасности? Единственное, что имеет значение, — это НАТО. Но на данный момент все сигналы со стороны лагеря Трампа указывают на то, что этот вопрос отложен. И это выглядит очень плохо. И все же давайте надеяться, что в непредсказуемости Трампа может быть возможность", — резюмировал Ричард Ширрефф.

Как сообщал "Телеграф", западные СМИ пишут, что Трамп вряд ли предложит соглашение о войне в Украине, которое не будет выполнено. Поэтому Владимиру Путину придется обменять тысячи километров земли в Украине на несколько сотен на Курщине.