Глава Пентагона откровенно высказался насчет отправки войск США в Украину

После достижения мира в Украине Вашингтон завершит переоценку развертывания своих сил в мире

Соединенные Штаты Америки не станут отправлять свой военный контингент на территорию Украины.

Об этом заявил новый глава Минобороны США Пит Хегсет во время своего выступления перед журналистами в немецком Штутгарте во вторник, 11 февраля.

"Мы не отправим военных в Украину", – сказал глава Пентагона.

Хегсет пояснил, что президент США Дональд Трамп надеется на скорое достижение мира в Украине, а после урегулирования ситуации Вашингтон завершит переоценку развертывания своих сил в мире.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что введение в Украину миротворцев как часть гарантий сохранения мира без Америки невозможно.

"Без явного участия Америки в такой операции – с американским воздушным прикрытием, противовоздушной обороной и разведкой, как человеческой, так и технической – европейские войска были бы под серьезной угрозой российского зондирования и даже атак", – в свою очередь написало NYT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последней недели Соединенные Штаты "достигли огромного прогресса" в вопросе урегулирования войны России против Украины. В частности, в вопросе того, как собрать обе стороны за столом переговоров.