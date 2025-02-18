"Логика проста". Военный эксперт объяснил удары по нефтеобъектам РФ

Если рентабельность ударов низкая, следует менять цели, говорит Иван Ступак.

Массированные удары дронов по российским нефтеперекачивающим станциям (НПС) преследуют цель лишить нефтеперерабатывающую отрасль РФ возможности экспортировать "черное золото" и зарабатывать деньги для войны против Украины. А из-за своей "дырявой" системы ПВО агрессор получает чувствительные удары от украинских Сил обороны.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. Он объяснил логику происходящего.

По его словам, когда ВСУ начали наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), россияне бросили все усилия на их защиту: ставили противовоздушную оборону, антидроновые сетки, размещали мобильные огневые группы, — говорит военный эксперт.

— Украина подходит к этому гибко. Например, если по какому-то объекту запущено 100 беспилотников, а из них пока долетает процентов 10, то это означает, что так себе "рентабельность", не очень эффективная. Если все они сбиваются и подавляются — давайте перефокусируемся на другие объекты, например, те же прокачивающие мощности, — продолжает Иван Ступак.

Он объясняет, если нет прокачки нефти и она не идет в порты на Кубани и финальным потребителям — они не перерабатывают ее, не получают выручку и не платят налоги и т.д.

— Все, до чего мы можем дотянуться, чтобы не слишком дорого уничтожить, — [следует уничтожить], чтобы это было больно для Российской Федерации. Логика довольно проста и она действенна, — подытожил военный эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что за первые два месяца 2025 года было атаковано по меньшей мере 16 российских нефтеобъектов.