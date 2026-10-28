Не угадывайте с рассолом для селедки: как рассчитать его количество и какие специи взять

Пропорции на литр воды и засолка за трое суток

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Селедку пряного посола можно без проблем купить на рынке или в супермаркете. Но также можно приготовить ее самостоятельно. Ничего сложного в этом нет, зато будет уверенность в том, что рыба свежая.

Рецептом поделилась фуд-блогер Инна Ключник в Instagram. Она использует способ своего знакомого, который готовит копченую и маринованную рыбу на продажу.

Как определить количество рассола

Прежде чем отмерять соль, сахар и пряности, определите, сколько жидкости потребуется для вашей рыбы. Ключник советует положить селедку в емкость, в которой она будет солиться, и залить водой из литровой банки.

Вода должна полностью покрыть рыбу. Измерив нужный объем, слейте ее: так вы будете знать, на какое количество воды рассчитывать ингредиенты для рассола.

Рассол для селедки на литр воды

Для основы возьмите 1 л воды, 100 г соли и 50 г сахара.

Из пряностей понадобятся 2 лавровых листа, 1 ст. л. кориандра горошком, 1 ч. л. зерен горчицы, по 1 ч. л. черного и душистого перца, а также 2 бутона гвоздики.

Как приготовить селедку пряного посола

Свежемороженую селедку разморозьте в холодильнике, промойте и выложите в чистую емкость. Добавьте в воду соль, сахар, лавровый лист, кориандр, зерна горчицы, черный и душистый перец, гвоздику. Доведите рассол до кипения и проварите 5 минут. Затем полностью остудите его до комнатной температуры. Залейте селедку охлажденным рассолом так, чтобы он полностью покрывал рыбу. Накройте емкость крышкой и поставьте в холодильник на 3 суток.

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