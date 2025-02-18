В ЕС придумали, как укрепить Украину: готовят сюрприз к годовщине начала войны

Странам Европы необходимо оценить запасы

Европейский союз готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, который может быть выделен в ближайшие дни. В него войдет 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, средства ПВО и другое оборудование.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники среди европейских дипломатов. Ожидается, что пакет будет составлять минимум 6 миллиардов евро.

По словам источников издания, эта минимальная сумма, которая может быть увеличена до 10 или даже больше миллиардов, поскольку европейским странам необходимо провести изучение своих запасов и понять, что именно они могут пожертвовать на нужды ВСУ.

Анонс пакета может состояться во время приезда представителей Еврокомиссии 24 февраля в Киев, а точное его содержание будет обсуждаться во время саммита глав МИД ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Один из дипломатов отметил, что странам Европы предложат внести помощь либо военной продукцией, либо деньгами, а их вклад будет пропорциональным ВВП.

При этом неизвестно, одобрит ли пакет весь ЕС или же его финансирование будет разделено между странами, которые пожелают помочь Украине. Один из собеседников издания добавил, что из-за противостояния Венгрии единогласной поддержки добиться вряд ли удастся.

Как сообщалось ранее, в Германии намекнули, что Европа готовит куда более масштабную помощь для Украины в размере около 700 миллиардов евро. Ее детали станут известными ближе к концу февраля.