Крошечная комната и туалет на кухне: в Одессе недорого сдают запущенную квартиру (фото)

Площадь кухни составляет 6 квадратов, а общая площадь всего 23 кв.м

Нестандартное предложение аренды появилось в Одессе – там за 3000 гривен сдают крохотную квартиру. В качестве жильцов владельцы хотят видеть семейную пару или одинокую девушку.

Соответствующее объявление размещено на одной из популярных украинских платформ купли-продажи. В жилище отсутствует балкон и дверь между санузлом и кухней.

Малогабаритная квартира расположена на первом этаже 9-этажки. Площадь кухни составляет 6 квадратов, а общая площадь всего 23 кв.м. Имеется централизованное отопление.

Квартира меблирована в советском стиле. Судя по фото, последний ремонт там был тоже во времена СССР. В комнате есть кресло, двуспальная софа, шкаф, пластиковый комод, зеркало и традиционный ковер на стене. На стене висит старый телевизор, а небольшое окошко зарешечено.

В квартире отсутствует балкон, но самое интересное – это процесс принятия водных процедур. В санузле нет ванны или душевой кабины. Помимо унитаза и раковины там есть душевая насадка на металлическом шланге и дыра в полу. Соответственно, можно принять душ, стоя возле унитаза на полу.

Также примечательно, что двери между санузлом и кухней тоже нет. Вероятно, потому что ее было бы невозможно открыть из-за микроскопических размеров обеих комнат. В кухне есть холодильник, стиральная машинка-автомат и навесные шкафы. Доска на стиральной машине предположительно выполняет роль стола.

В объявлении указано, что квартиру хотят сдать паре или одной девушке. Также отмечается, что залоговую сумму разобьют на 2 месяца.

Напомним, в Соломенском районе Киева за 4999 гривен сдают однокомнатную квартиру без водоснабжения. Арендодатель предлагает жилье площадью 31 квадратный метр, однако предупреждает об отсутствии базовых удобств из-за замерзшей трубы.