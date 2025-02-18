Для любителей кофе: в Киеве ищут студентов на работу с достойной зарплатой и удобным графиком

Киевское кафе приглашает в команду

Столичный рынок труда пополнился интересной вакансией для молодежи. Одно из кафе в центре Киева ищет бариста с зарплатой от 27 000 гривен и возможностью работать по удобному графику.

Заведение готово взять на работу студентов и предлагает официальное трудоустройство. Соответствующее объявление размещено на одной из популярных платформ поиска работы.

Кафе расположено на Малой Житомирской, 17. Оплата составляет 1500-1600 грн в смену плюс чаевые. Для работников предусмотрены скидки на меню и бесплатное питание.

Можно выбрать удобный график: 3/3, 4/2 или 4/3 (в общей сложности 18 смен в месяц). Рабочий день длится с 8:30 до 21:00, на смене работают двое.

Для работы требуется опыт работы в сфере обслуживания от одного года и знание английского на среднем уровне. Заведение ценит коммуникабельность, любовь к людям и умение работать в команде.

Бариста будет готовить кофейные напитки (классические и альтернативные) из спешелти (specialty) зерна от 3 Champs и SKANDIC COFFE. Его обязанности: обслуживание гостей, работа с кассой, продажа десертов и поддержка чистоты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что под Киевом предлагают работу для студентов на производстве с зарплатой до 25 тысяч гривен. Компания предлагает официальное трудоустройство и гибкий график работы.