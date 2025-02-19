Зеленский назвал 4 условия, при которых уйдет с поста президента

Он также прокомментировал упреки в авторитарности, сказав, что делает "то, что должен делать президент во время войны"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия стремится его избавиться, ведь он, мол, "неудобен" для российского лидера Владимира Путина. Однако он настаивает, что будет продолжать мирные усилия для Украины и если нашу страну примут в НАТО и ЕС, то он будет не нужен.

Об этом он сказал в интервью ARD. Глава государства вспомнил переговоры с Россией в Нормандском формате.

Зеленский был молодым и неопытным

По его словам, тогда он был "очень молод и неопытен". Однако его не смогли вынудить подписать соглашение.

"Я все-таки протолкнул перемены. Мы долго разговаривали, договаривались, даже кричали. Это было шесть часов без перерыва", — рассказал он.

Он добавил, что Россия стремится его политически устранить, ведь он, мол, очень неудобный человек для путина. Однако, по его словам, он остается президентом, потому что большинство украинцев его поддерживают, хотя он и "никогда не держался за власть".

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"Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, если российские войска будут выведены, и у нас будет гарантия безопасности, я больше не буду нужен. Я считаю, что тогда я бы достиг всего", — сказал Зеленский.

Он также прокомментировал упреки в авторитарности, сказав, что делает "то, что должен делать президент во время войны", и на самом деле является "одним из самых либеральных людей".

"Нравится нам это или нет, но война всегда означает определенное ограничение свобод. Это нужно признать. Но эти ограничения принес путин своей войной. Если сегодня наша Украина не будет единой, не будет держаться вместе и не будет сильной, мы проигрываем", — считает он.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский разозлил Трампа. The Guardian объясняет, чем именно.