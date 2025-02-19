Зеленский разозлил Трампа: The Guardian объясняет, чем именно

Трамп нанес "серию атак"

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, разозлил своего американского коллегу Дональда Трампа критикой переговоров США и России. Об этом свидетельствует "серия атак" на лидера Украины, с которой 18 февраля выступил Трамп.

Такого мнения придерживаются в газете The Guardian. Журналисты связывают жесткое выступление президента США именно со словами Зеленского, которые прозвучали до этого.

"Комментарии президента Украины, по-видимому, разозлили Трампа, который начал серию атак на Зеленского", — пишет издание.

О чем речь

18 февраля США и Россия провели переговоры в Саудовской Аравии. Эту встречу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что усилия по прекращению войны должны быть "справедливыми" и включать европейские страны. Он также отложил свою собственную поездку в Саудовскую Аравию, где американцы встретились с россиянами.

"Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", — подчеркнул глава государства.

Позже в этот день президент США, комментирую переговоры с РФ, выступил с рядом заявления в адрес Зеленского:

"Я слышал, что они (украинцы, — ред.) не имели места (за столом переговоров, — ред.). У вас было место три года. И эта война могла бы быть быстро закончена даже посредственным переговорщиком годы назад без потери больших площадей земли и без потери жизней", — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что рейтинг Зеленского в Украине сейчас составляет якобы всего 4%.

"Они хотят место за столом, но можно сказать… разве народ Украины не имеет права голоса? У нас ситуация, когда в Украине не было выборов, когда в Украине по сути военное положение, когда рейтинг одобрения лидера Украины — мне неприятно это говорить, но он упал до 4% — и когда страну разнесли дотла. Большинство городов разрушены. Здания разрушены. Это похоже на огромный снос зданий", — сказал Трамп.

При этом, Трамп считает, что россияне не разрушили Киев потому что "не хотели этого делать" и запускали по нему лишь 20% ракет.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что "никто не будет навязывать" Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Москвой против воли Киева.