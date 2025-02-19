Зеленський назвав 4 умови за яких піде з посади президента

Він також прокоментував закиди в авторитарності, сказавши, що робить "те, що повинен робити президент у часи війни"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія прагне його позбутися, адже він, мовляв, є "незручним" для російського лідера володимира путіна. Однак він наполягає, що буде продовжувати мирні зусилля для України і якщо нашу країну приймуть в НАТО і ЄС то він буде непотрібним.

Про це він сказав в інтерв’ю для ARD. Глава держави пригадав переговори з росією у Нормандському форматі.

Зеленський був молодим і недосвідченим

За його словами, тоді він був "дуже молодий і недосвідчений". Проте його не змогли змусити підписати угоду.

"Я все-таки проштовхнув зміни. Ми довго розмовляли, домовлялися, навіть кричали. Це було шість годин без перерви", — розповів він.

Він додав, що росія прагне його політично усунути, адже він, мовляв, дуже незручна людина для путіна. Однак, за його словами, він лишається президентом, бо більшість українців його підтримує, хоч він і "ніколи не тримався за владу".

Президент Володимир Зеленський назвав причину, через яку піде з посади

"Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, якщо російські війська будуть виведені, і ми матимемо гарантії безпеки, я більше не буду потрібен. Я вважаю, що тоді я досягнув би всього", — сказав Зеленський.

Він також прокоментував закиди в авторитарності, сказавши, що робить "те, що повинен робити президент у часи війни", і насправді є "одним із найбільш ліберальних людей".

"Подобається нам це чи ні, але війна завжди означає певне обмеження свобод. Це потрібно визнати. Але ці обмеження приніс путін своєю війною. Якщо сьогодні наша Україна не буде єдиною, не триматиметься разом і не буде сильною, ми програємо", — вважає він.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розлютив Трампа. The Guardian пояснює, чим саме.