Зеленский рассказал, что будет делать Украина, если США остановят помощь

Учитывая политику Трампа, Киев будет более активно сотрудничать с Европой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начал переговоры с европейскими союзниками на фоне потепления отношений между США и Россией.

Об этом сообщает "Суспільне". Отвечая на вопросы журналистов, президент отметил: переговоры Украины с европейскими лидерами уже начаты.

"Я верю, что они будут готовы финансировать Вооруженные силы Украины, если США этого не сделают", — заявил Владимир Зеленский.

Также президент Украины отметил, что США помогли выйти Владимиру Путину и его режиму из многолетней изоляции. По его словам, в администрации Трампа рассматривают Путина не как агрессора, который начал войну с Украиной, а как "жертву агрессии".

"Я бы хотел, чтобы было больше правды у команды Трампа, потому что все это точно не влияет положительно на Украину… Я думаю, что Путин и русские очень радуются, потому что с ними обсуждают вопрос, как с жертвой", — сказал Зеленский.

Он добавил: Украине не нужны гарантии безопасности от россиян — нашей стране нужна защита от новой вероятной российской агрессии.

Напомним, ранее Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Вашингтоне не намерены снимать санкции против России, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении войны с Украиной.