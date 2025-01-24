Безуглая присоединилась к Арестовичу, который ранее делал ей комплименты

Украинцы отреагировали на ее заявления скептически

Народный депутат Марьяна Безуглая, недавно заявившая, что россияне уже вошли в Покровск, отметилась новым резонансным высказыванием. Она поддержала скандального экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в его заявлении, которое вызвало волну протеста в Украине.

Арестович возложил вину за расстрел шести украинских военнопленных на военное руководство Украины. Тон его публикации возмутил украинцев, но Безуглая написала в Facebook, что поддерживает его и призвала "осмысливать то, что он говорит".

Нардеп отметила, что знает Арестовича лично и он "превосходит нас в понимании многих вещей, за что неоднократно и получал. Его тезисы часто максимально остры и правдивы". В то же время Безуглая добавила, что с некоторыми мыслями бывшего советника Офиса не согласна. Стоит отметить, что Арестович в своих видео неоднократно отмечал, что Безуглая очень крута и является самым честным народным депутатом.

В комментариях к публикации Безуглой украинцы не разделяют ее одобрение Арестовича. Комментаторы критикуют, прежде всего, то, что он сбежал из Украины и раздает свои советы военным и гражданским украинцам из-за океана, находясь в безопасности и комфорте.

"Из Арестовича плохой философ, но хороший лжец. По крайней мере, медийно так выглядит. И самый главный философский вопрос: а где сам Алексей в такой ответственный исторический момент?", "Если Арестович такой смелый, то где он сам? Почему хотя бы не в Украине в Киеве?", — пишут в сети.

Как рассказывал "Телеграф", Арестович уже не впервые заявляет о своих стремлениях стать президентом Украины. В середине декабря прошлого года он сказал, что ждать осталось "два-три месяца плюс-минус" и рассказал, каким будет его "первый указ".

Безуглая также регулярно делает резонансные заявления. Например, на днях она пожаловалась, что ей якобы угрожал экс-президент Украины Петр Порошенко. При этом нардеп обозвала его "злым дедом".