Изменения в пенсионных выплатах с 1 апреля: что ждет украинских пенсионеров

Тем, кому исполнилось 70, 75 и 80 лет, можно ожидать перерасчета при определенных условиях.

С 1 апреля 2025 г. в Украине состоится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Пенсионный фонд Украины осуществит увеличение выплат без дополнительных обращений и документов.

Перерасчет будет касаться двух категорий пенсионеров. Во-первых, тех, кто после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжал работать и приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа. Во-вторых, лиц, которые приобрели менее 24 месяцев стажа, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло по меньшей мере два года.

В этом году пересчитают пенсии работающим пенсионерам, которым назначены или перечислены выплаты в 2023 году. Перерасчет не касается пенсионеров по выслуге лет, еще не достигших 60-летнего возраста. Увеличенные пенсии и доплаты за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля пенсионеры получат ориентировочно в июне.

Также в апреле возрастут выплаты пенсионерам, которым исполняется 70, 75 и 80 лет. Это касается только тех, чья пенсия не превышает 10340,35 грн. Возрастные надбавки составляют: до 300 грн для 70-летних, до 456 грн для 75-летних и до 570 грн для тех, кому исполнилось 80 лет и старше.

С апреля 2025 года также упрощается порядок получения пенсий для внутренне перемещенных лиц, украинцев за границей и находящихся на временно оккупированных территориях. Пенсионные выплаты будут производиться по одинаковым правилам для всех украинцев, независимо от их местонахождения.

Пенсионеры смогут получать выплаты на счета любого украинского банка, а не только Ощадбанка. Временно проживающие за границей или на временно оккупированных территориях должны проходить физическую идентификацию хотя бы раз в год – до 31 декабря. Для пенсионеров на временно оккупированных территориях, не проходивших идентификацию, введено требование осуществлять хотя бы одну финансовую операцию на своем счету каждые шесть месяцев.

Эти меры предприняты для подтверждения факта жизни пенсионера и того, что он лично получает средства. Кроме того, оставшиеся на временно оккупированных территориях или выехавшие из них должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Следует подтвердить, что они не получают пенсию от РФ.

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