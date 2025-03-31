Россия заявила о начале переговоров с США по редкоземельным металлам: что известно

В РФ редкоземельные металлы называют "важной сферой для сотрудничества"

Соединенные Штаты Америки якобы начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам с Москвой.

Такое заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев одному из росСМИ. С его слов, к возможным соглашениям уже якобы появился интерес со стороны американских компаний.

Дмитриев утверждает, что редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества,

"И, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России", — заявил он.

Какие редкоземельные металлы есть у России

В России добываются многие виды минерального сырья: нефть, природный газ, уголь, железная руда, апатиты, калийные соли, фосфориты, алмазы и др.

Согласно заявлениям Министерства природных ресурсов РФ, запасы 29 видов полезных ископаемых в России составляют 658 млн т, включая 28,5 млн т редкоземельных металлов. Ведомство уточнило, что ключевые месторождения стратегических ресурсов расположены в разных регионах страны и обладают высоким промышленным потенциалом.

Крупнейшие месторождения редкоземельных металлов в России включают:

Что было ранее

В феврале этого года Президент США Дональд Трамп говорил, что "хотел бы заключить сделку по доступу (американских инвесторов) к российским редкоземельным металлам".

Стоит отметить, что Россия предлагала Штатам сделку, в которой хочет передать им часть прав на редкоземельные металлы и другие на оккупированной украинской территории. Важно учесть, что такой сценарий гарантировал бы, что Россия сохранит контроль над частью территории Украины после завершения войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Путин накануне заявлял, что готов предложить Вашингтону сотрудничество в совместной добыче ресурсов на оккупированных территориях Украины. При этом он добавил, что готов это предлагать и другим странам.

Кроме того, в конце марта текущего года Украина и США достигли соглашения по поводу сделки о редкоземельных металлах. Ее подписание произойдет в скором времени.