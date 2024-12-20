Как выглядел костел в Киеве до и после атаки россиян (видео)

Кроме храма пострадали и близлежащие здания, в том числе, бизнес-центра "Торонто"

В пятницу утром, 20 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по центру Киева. Тогда пострадали костел Святого Николая и другие здания, расположенные рядом, включая бизнес-центр.

Видео того, как выглядел костел до и после ракетного удара начали появляться в Интернете. В частности, пользователь TikTok с ником tru.svet, опубликовала кадры костела до атаки российских оккупантов.

Также видео было опубликовано и в Telegram.

Напомним, в результате атаки были выбиты стекла, а витражные остекления были иссечены обломками стены. Также в Голосеевском районе повреждено были повреждены дорожное покрытие и газовая труба.

Кроме того в результате удара было повреждено здание БЦ "Торонто" на улице Большая Васильковская. Там обрушилось перекрытие между 15 и 13 этажами, произошел большой пожар. В результате атаки есть погибший, также пострадали люди.

Обломки российских ракет упали в Голосеевском, Днепровском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. Россияне также атаковали украинскую столицу и дронами.

Ранее "Телеграф" писал, что в СНБО объяснили, почему Россия устроила атаку на Киев. Обстрел является ответом на потерю стратегических объектов в РФ.