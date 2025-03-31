Работа с удобным графиком возле метро. В Киеве открыта вакансия для пенсионеров

Для работников проводится бесплатное обучение

В Украине каждый день появляется немало вакансий для студентов и пенсионеров. К примеру, в Киеве ищут охранника на приличную зарплату с удобным графиком работы.

Об этом говорит объявление с портала поиска работы. Отмечается, что вакансия открыта в охранном центре "Верум".

Компания ищет ответственного человека для работы охранником в офисе. Предлагает зарплату от 10 500 до 11 000 грн. При этом график работы будет составлять 3/3, то есть три дня работаете и три выходных. В месяц выходит примерно 15-17 рабочих смен. Одна смена стоит 700 грн.

Отмечено, что в смене находится один человек. Однако компания обучает и проводит стажировку будущих работников. Основное требование – ответственность и желание работать. На работу с полной занятостью могут устроиться и пенсионеры.

Офис, где нужно работать, находится возле станции метро "Олимпийская". Основные обязанности охранника – охрана объекта, обеспечение работы пропускного пункта и слежение за порядком. Кроме зарплаты возможны бонусы и премии, которые обсуждаются на собеседовании.

Напомним, в Черновцах открыли вакансию интервьюера, на которую готовы рассмотреть, в частности, и пенсионера. Работнику необходимо проводить интервью с людьми, по результатам которых затем следует заполнить формализованные анкеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионерам предлагают работу с хорошей зарплатой и бесплатным жильем.