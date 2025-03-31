Какие тарифы на электроэнергию в Украине действуют сейчас

Наименьшая и наибольшая стоимость электроэнергии — у владельцев особых счетчиков, однако большинство украинцев платят по единому тарифу

С 1 июня 2024 г. в Украине действуют обновленные тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. Цены зафиксированы до 30 апреля 2025 включительно. Установлен единый тариф, который может снижаться из-за использования определенного типа счетчика или отсутствия отопления.

Для большинства потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн/кВт∙ч. Эта цена установлена как для индивидуальных, так и для коллективных бытовых пользователей в многоквартирных и частных домах, отмечают в "Львовэнергосбыте".

Льготные тарифы при наличии электроотопления

Если в доме установлено электрическое отопление, то с 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф:

до 2000 кВт∙ч в месяц – 2,64 грн/кВт∙ч;

свыше 2000 кВт∙ч в месяц – стандартные 4,32 грн/кВт∙час.

Такая же градация действует жителям домов без газа и централизованного отопления.

Как сэкономить со счетчиком

Если у вас установлен счетчик с учетом потребления по периодам времени, можно платить меньше ночи. Другой вариант — иметь наименьший тариф 1,728 грн/кВт∙ч, однако в пиковые часы потребление платить больше других.

Тариф для двухзонных счетчиков:

23:00 – 07:00 – 2,16 грн/кВт∙ч (50% от стандартного тарифа);

07:00 — 23:00 — 4,32 грн/кВт∙час.

Тариф для трехзонных счетчиков:

23:00 — 07:00 (ночь) — 1,728 грн/кВт∙ч;

07:00 — 08:00, 11:00 — 20:00, 22:00 — 23:00 (полупик) — 4,32 грн/кВт∙ч;

08:00 — 11:00, 20:00 — 22:00 (пик) — 6,48 грн/кВт∙час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бытовых приборах, которые хотя и кажутся небольшими, потребляют много электроэнергии. Благодаря некоторым лайфхакам с электроприборами расходы можно снизить.