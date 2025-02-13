Есть определенный риск: можно ли получить бронь от мобилизации, если уже есть отсрочка

Юрист объяснил, как поступить в такой ситуации

Военнообязанные граждане могут иметь только одно основание для отсрочки от мобилизации. Оформить бронь невозможно, если уже есть действующая отсрочка.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян. Он ответил на вопрос об отмене отсрочки для оформления бронирования на рабочем месте.

"ТЦК является органом, который предоставляет, отменяет и оформляет отсрочки. Поэтому нужно обращаться к последнему", — отметил юрист.

Также он подчеркнул, что ситуация с отменой отсрочки может быть рискованной.

"Учтите риски того, что на момент отмены отсрочки у Вас не будет действующего бронирования", — пояснил Айвазян.

Юрист добавил, что если гражданин студент, он может обратиться к поддержке "Резерв+". Однако "вряд ли последняя ему в этом поможет".

Напоминаем, что военнообязанные могут воспользоваться двумя вариантами для оформления отсрочки:

Обращение в территориальный центр комплектования (ТЦК).

Подача заявки через приложение "Резерв+" (этот способ доступен только отдельным категориям граждан).

Для подачи заявки в территориальном центре комплектования необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

военный билет;

документы, подтверждающие право на отсрочку (например, справка об инвалидности, свидетельство многодетности и т.п.).

В ТЦК нужно написать заявление и добавить в него все необходимые документы. После этого заявление будет рассмотрено, и будет принято решение о предоставлении или отказе в отсрочке.

Для студентов, многодетных родителей, а также людей с инвалидностью доступна возможность подать заявку на отсрочку через "Резерв+". Система автоматически обработает данные и сообщит в течение суток о результате: будет ли предоставлена отсрочка или в случае отказа укажет причину.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли аннулировать бронь от мобилизации, если данные в электронном и бумажном военном билете не совпадают. Юрист объяснил, отменят ли бронирование в таком случае.