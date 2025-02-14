Может возникнуть проблема? Продлевается ли отсрочка в "Резерв+" автоматически

В Минобороны объяснили, кому нужно продлевать отсрочку каждые три месяца

Определенные категории военнообязанных граждан могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". В Министерстве обороны объяснили ключевые аспекты процесса и ответили на самые распространенные вопросы, возникающие у граждан.

Замминистра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что автоматическое продление отсрочок зависит от межведомственного взаимодействия. Об этом она написала в Facebook.

"Когда вы подаете запрос в "Резерв+", реестр "Оберег" спрашивает ваши данные в других реестрах, чтобы подтвердить основание для отсрочки. Наполнение реестров и налаживание взаимодействия между ними требует тщательной межведомственной работы и требует времени", — объясняет Черногоренко.

Чиновница также напомнила, что автоматическое продление отсрочек возможно только "при наличии технической возможности", согласно правительственному Постановлению №560.

Отсрочки для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью получают отсрочку на три месяца, а не на год, как это было раньше. Замминистра обороны, что отсрочка действует до завершения объявленной мобилизации. Поскольку военное положение и всеобщую мобилизацию продлевают каждые 90 дней в соответствии с указом президента, основания для предоставления отсрочки нужно проверять каждый раз заново.

Граждане с пожизненной инвалидностью, имеющие пенсионное удостоверение, могут не беспокоиться: их отсрочки в "Резерв+" будут автоматически обновляться при каждом продолжении мобилизации, если информация об инвалидности подтверждается в реестре Пенсионного фонда.

Как работает студенческая отсрочка

В Министерстве обороны объяснили, что отсрочку для студентов нельзя продлить до конца семестра из-за разных графиков обучения в заведениях высшего образования.

В приложении "Резерв+" студенческая отсрочка предоставляется до конца мобилизации. Если студент продолжает обучение, она обновляется автоматически.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить бронь от мобилизации, если уже есть отсрочка. Ситуация с отменой отсрочки может быть рискованной.