Чалый сказал, могут ли США рассматривать Украину как "ресурсный карьер"

По мнению Чалого, необходимо найти, где совершена ошибка и больше ее не допускать

Соединенные Штаты Америки могут рассматривать Украину как "ресурсный карьер", обменивая помощь на доступ к ископаемым и стратегическим объектам.

Бывший посол Украины в США и руководитель Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый в эфире Radio NV высказал свое мнение по этому поводу. Он считает, что если Украину так рассматривают, значит в какой-то момент она позволила себя так воспринимать.

В частности, он говорил со своим собеседником о недавнем заявлении конгресвумен Марджори Грин: "Американцы задолжали 36 триллионов долларов и хотят, чтобы их с трудом заработанные налоговые доллары были использованы для решения проблем США".

Она также заявила, что "Америка не поддерживает продолжение финансирования бесполезной войны на Украине, несмотря на фальшивые опросы и настойчивые требования неоконсерваторов".

Исходя из этого ведущий программы задал вопрос Чалому, есть ли сейчас риски, что Штаты могут рассматривать Украину как "ресурсный карьер".

"Если вас так рассматривают, то вы позволили себя так рассматривать. Я из этого выхожу. На каком этапе мы позволили так с нами поступать, нужно разобраться и больше не совершать таких ошибок", — сказал Чалый.

Он также подчеркнул, что пока украинские защитники воюют на фронте, "у нас есть субъектность и такая слабая позиция переговорная при такой субъектности Украине абсолютно неадекватна".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского прокомментировали соглашение о полезных ископаемых из США. В Офисе говорят, что сделка должна решить несколько задач, в частности, гарантии безопасности для Украины и справедливое распределение доходности от будущих проектов.