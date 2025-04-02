Подозреваемый в убийстве Фарион пожаловался на "странные вещи" в СИЗО (видео)

Адвокат зачитал угрозы, пишущие в соцсетях

Подозреваемому в убийстве языковеда Ирины Фарион угрожают, у него новые сокамерники. Адвокат просит суд перевести подсудимого в одинарную камеру.

Об этом заявил Юрий Немировский на заседании суда. Видео распространили местные телеграм-каналы.

Он зачитал ходатайство о том, чтобы усилить средства защиты Зинченко в СИЗО, в частности, перевести обвиняемого в целях безопасности.

"В руки защиты попали материалы из социальных сетей, в частности "Инстаграм", "ТикТок" и "Фейсбук", из которых четко видно намерения общества, по крайней мере некоторых представителей общества, совершить расправу над моим подзащитным: "Зинченко нужно ликвидировать в СИЗО, потому что создается впечатление, что суд умышленно затягивают дело, есть угроза, что убийцу выпустят", "Почему его не убить?", — говорит Юрий Немировский.

По словам адвоката подсудимого, он общался со своим подзащитным. Немировский говорит: "Создается впечатление, что в СИЗО действительно что-то происходит. По непонятным причинам заменяются новыми сокамерниками, звучат угрозы прямые".

Судья заявил, что после перерыва рассмотрит письменное обоснование.

Подозреваемый в убийстве Фарион – кто он

В четверг, 25 июля, предполагаемого подозреваемого в совершении убийства Ирины Фарион, задержали в Днепре. Операцию по задержанию реализовали специалисты Национальной полиции Украины, СБУ и других служб. Позже в сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели задержания предполагаемого подозреваемого. По данным СМИ, задержание произошло в ЖМ "Парус".

Затем в одном из крупных украинских Telegram-каналов опубликовали его фото. Отмечается, что вероятный подозреваемый в 2006 году рождения и сейчас ему 18 лет.

Задержанного юношу, которого могут подозревать в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филолога. Отец, который служит на фронте, уверяет, что тот является патриотом и мотивов для совершения этого преступления он не имел. А мать говорит, что его используют.

Сам молодой человек был подписан в соцсетях на ряд ультраправых групп. В частности, он следил за публичной страницей "Против системы", владельцем которой, как отмечено в описании, является блогер Марко Бондаренко, продвигающий конспирологические теории, а также расистские и неонацистские идеи.

Ему была избрана мера пресечения. Адвокат Игорь Сулима, который ранее неоднократно защищал подозреваемых в измене и коллаборантстве ответил, может ли его подзащитный при желании просить о своей мобилизации в ряды ВСУ. Ведь законом предусмотрена такая возможность для некоторых заключенных. А также оценил совокупность доказательств по делу против своего клиента и заявил о том, что они сомнительны.

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.