Есть два условия: как учителю получить отсрочку от мобилизации
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В предоставлении отсрочки могут отказать без определенных документов
Работники педагогической сферы в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время особого периода. Чтобы использовать это право, необходимо выполнить определенные условия и подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
Детальнее об этом написал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". Он объяснил, какие именно документы нужны для оформления отсрочки педагогам.
Право на отсрочку имеют:
- учителя школ и других образовательных учреждений;
- преподаватели высших и профессиональных учебных заведений;
- другие работники педагогической сферы.
Основные условия для получения отсрочки:
- занятость не менее чем 0,75 ставки;
- образовательное учреждение должно являться основным местом работы работника.
Документы для отсрочки
Документы подтверждают, что работник действительно относится к педагогической сфере и отвечает требованиям для получения отсрочки. Без этих документов в отсрочке могут отказать.
Юрий Айвазян объяснил, для того чтобы оформить отсрочку в территориальном центре комплектования, нужны:
- справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы;
- справка о размере доли ставки при оплате труда;
- диплом о научной степени.
Кроме этого, учителю или преподавателю понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код и военно-учетный документ.
Юрист подчеркнул, что справки должны быть актуальными, а должность педагога официально зарегистрированной. При отсутствии подтверждения с места работы ТЦК может не предоставить отсрочку.
Ранее "Телеграф" писал, что мужчинам, которые вернутся из-за границы, обещают отсрочку от мобилизации. Им предлагают вернуться на родину и работать на оборонных предприятиях с возможностью бронирования.