Есть два условия: как учителю получить отсрочку от мобилизации

В предоставлении отсрочки могут отказать без определенных документов

Работники педагогической сферы в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время особого периода. Чтобы использовать это право, необходимо выполнить определенные условия и подать соответствующие документы в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Детальнее об этом написал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA". Он объяснил, какие именно документы нужны для оформления отсрочки педагогам.

Право на отсрочку имеют:

учителя школ и других образовательных учреждений;

преподаватели высших и профессиональных учебных заведений;

другие работники педагогической сферы.

Основные условия для получения отсрочки:

занятость не менее чем 0,75 ставки;

образовательное учреждение должно являться основным местом работы работника.

Документы для отсрочки

Документы подтверждают, что работник действительно относится к педагогической сфере и отвечает требованиям для получения отсрочки. Без этих документов в отсрочке могут отказать.

Юрий Айвазян объяснил, для того чтобы оформить отсрочку в территориальном центре комплектования, нужны:

справка учебного заведения или научного учреждения (организации) о занимаемой должности по основному месту работы;

справка о размере доли ставки при оплате труда;

диплом о научной степени.

Кроме этого, учителю или преподавателю понадобится паспорт гражданина Украины, идентификационный код и военно-учетный документ .

Юрист подчеркнул, что справки должны быть актуальными, а должность педагога официально зарегистрированной. При отсутствии подтверждения с места работы ТЦК может не предоставить отсрочку.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчинам, которые вернутся из-за границы, обещают отсрочку от мобилизации. Им предлагают вернуться на родину и работать на оборонных предприятиях с возможностью бронирования.