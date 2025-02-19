Ждать недолго: когда в "Резерв+" появляется запись об оформленной отсрочке

Раньше это могло занять много времени

Если военнообязанному предоставили отсрочку от мобилизации, соответствующая запись в "Резерв+" должна появиться после внесения данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Адвокат Дарья Тарасенко разъяснила важные изменения относительно отображения информации об отсрочке в приложении. По ее словам, ранее территориальные центры комплектования (ТЦК) задерживали внесение информации об отсрочке, а иногда даже требовали отдельных обращений и заявлений.

Однако обновленная редакция постановления Кабинета Министров 560 устанавливает четкие сроки внесения этой информации. Теперь ТЦК обязаны вносить данные о предоставлении или отмене отсрочки в день оформления соответствующей справки.

"Раньше ТЦК и СП иногда не торопились вносить в реестр информацию о предоставленной отсрочке и даже требовали для этого занимать отдельную очередь и писать специальное заявление. Новые правила устраняют эту проблему", — отметила Тарасенко.

Согласно обновленным требованиям, военкоматы должны вносить информацию об отсрочке в день выдачи справки или отправке сообщения об ее отмене . Сообщение может отправляться по почте по адресу проживания, по электронной почте или через электронный кабинет призывника.

"Следовательно, внесение информации об отсрочке в реестр должно обеспечить ТЦК и СП без отдельного обращения военнообязанного в день оформления справки о предоставлении отсрочки", — подчеркнула адвокат.

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