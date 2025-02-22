Аграриев также могут забронировать. Что для этого нужно

Чтобы получить бронь, предприятию нужно предоставить документы

В Украине критически важные предприятия могут забронировать своих сотрудников. Аграрии также имеют право на бронь.

Работники аграрных предприятий также могут быть забронированы, но есть определенные условия, которым нужно соответствовать. Об этом рассказал юрист Дмитрий Франчук для "РБК-Украина".

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", забронировать рабочих могут те предприятия, учреждения или организации, которые обеспечивают функционирование агропромышленного комплекса в период проведения посевной или жатвы.

Как таким предприятиям забронировать работников

По его словам, предприятия должны принадлежать к перечню критически важных для экономики и продовольственной безопасности страны, а затем подать соответственно документы в Министерство аграрной политики Украины, которое согласовывает списки с Генеральным штабом ВСУ.

Есть также вариант временного бронирования во время посевной или жатвы. В таком случае мужчине нужно подать в ТЦК документы, подтверждающие его занятость в сельскохозяйственных работах — справка от предприятия, трудовой договор, документы на фермерское хозяйство.

На бронирование также рассчитывают аграрии, работающие как ФЛП или являются основателями фермерских хозяйств, но если они докажут, что их деятельность является критически важной для региона.

"Это может включать документы о количестве земли в обработке, наличие наемных работников, объемы производства сельхозпродукции и т.д.", — пояснил он.

Юрист также рекомендует заранее обращаться в Минагрополитики и областную военную администрацию для включения предприятия в список критически важных. А в случае, если уже состоялась мобилизация, то это решение можно обжаловать в суде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие предприятия могут забронировать всех своих рабочих.