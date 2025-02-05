Работник в розыске ТЦК? Можно ли его забронировать

Юристы объяснили, как сняться с розыска

На сегодня предприятия могут бронировать от мобилизации своих сотрудников исключительно через портал "Дія", в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. Однако некоторые компании сталкиваются с проблемами во время этого процесса, в частности отказами в бронировании отдельных сотрудников.

Причиной таких отказов является нарушение правил воинского учета. Об этом рассказывают юристы юридической компании "INSEININ".

Согласно действующему порядку, находящиеся в розыске сотрудники не могут быть забронированы . Пункт 29 этого порядка четко указывает, что для перевода военнообязанного на специальный воинский учет он имеет:

состоять на воинском учете,

быть официально трудоустроенным,

уточнить свои военно-учетные данные,

не находиться в розыске.

Наличие отметки о нарушении правил воинского учета в электронном военно-учетном документе свидетельствует о том, что работник находится в розыске территориального центра комплектования (ТЦК). Обычно это связано с административными правонарушениями, предусмотренными статьями 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), объясняют юристы.

Как снять розыск для бронирования

Правоведы отмечают, что снятие розыска возможно только после привлечения нарушителя к административной ответственности . Причинами розыска могут быть:

неявка по повестке;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);

уклонение от призыва на военную службу.

После фиксации нарушения работники ТЦК обращаются в полицию для розыска военнообязанного и доставки его для составления протокола об административном правонарушении.

Процедура снятия розыска предполагает:

Составление протокола об административном правонарушении. Вынесение постановления о штрафе. Оплата денежного штрафа военнообязанным.

Только после этого ТЦК снимает отметку о розыске в военно-учетных документах.

Ранее "Телеграф" писал, когда могут мобилизовать забронированного мужчину. Юрист объяснил, как сейчас происходит процесс бронирования.