Работник в розыске ТЦК? Можно ли его забронировать
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Юристы объяснили, как сняться с розыска
На сегодня предприятия могут бронировать от мобилизации своих сотрудников исключительно через портал "Дія", в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. Однако некоторые компании сталкиваются с проблемами во время этого процесса, в частности отказами в бронировании отдельных сотрудников.
Причиной таких отказов является нарушение правил воинского учета. Об этом рассказывают юристы юридической компании "INSEININ".
Согласно действующему порядку, находящиеся в розыске сотрудники не могут быть забронированы. Пункт 29 этого порядка четко указывает, что для перевода военнообязанного на специальный воинский учет он имеет:
- состоять на воинском учете,
- быть официально трудоустроенным,
- уточнить свои военно-учетные данные,
- не находиться в розыске.
Наличие отметки о нарушении правил воинского учета в электронном военно-учетном документе свидетельствует о том, что работник находится в розыске территориального центра комплектования (ТЦК). Обычно это связано с административными правонарушениями, предусмотренными статьями 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), объясняют юристы.
Как снять розыск для бронирования
Правоведы отмечают, что снятие розыска возможно только после привлечения нарушителя к административной ответственности. Причинами розыска могут быть:
- неявка по повестке;
- уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК);
- уклонение от призыва на военную службу.
После фиксации нарушения работники ТЦК обращаются в полицию для розыска военнообязанного и доставки его для составления протокола об административном правонарушении.
Процедура снятия розыска предполагает:
- Составление протокола об административном правонарушении.
- Вынесение постановления о штрафе.
- Оплата денежного штрафа военнообязанным.
Только после этого ТЦК снимает отметку о розыске в военно-учетных документах.
Ранее "Телеграф" писал, когда могут мобилизовать забронированного мужчину. Юрист объяснил, как сейчас происходит процесс бронирования.