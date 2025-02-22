Аграріїв також можуть забронювати. Що для цього потрібно

Аби отримати бронь, підприємству потрібно надати документи

В Україні критично важливі підприємства можуть забронювати своїх співробітників. Аграрії також мають право на бронь.

Працівники аграрних підприємств також можуть бути заброньованими, але є певні умови, яким потрібно відповідати. Про це розповів юрист Дмитро Франчук для "РБК-України".

Згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", забронювати робітників можуть ті підприємства, установи чи організації, які забезпечують функціонування агропромислового комплексу в період проведення посівної або жнив.

Як таким підприємствам забронювати працівників

За його словами, підприємства мають належати до переліку критично важливих для економіки та продовольчої безпеки країни, а потім подати відповідно документи до Міністерства аграрної політики України, яке погоджує списки з Генеральним штабом ЗСУ.

Є також варіант тимчасового бронювання під час посівної або жнив. У такому випадку чоловікові потрібно подати до ТЦК документи, що підтверджують його зайнятість у сільськогосподарських роботах — довідка від підприємства, трудовий договір, документи на фермерське господарство.

На бронювання також розраховують аграрії, що працюють як ФОП чи є засновками фермерських господарств, але якщо вони доведуть, що їхня діяльність є критично важливою для регіону.

"Це може включати документи про кількість землі в обробітку, наявність найманих працівників, обсяги виробництва сільгосппродукції тощо", — пояснив він.

Юрист також рекомендує заздалегідь звертатись до Мінагрополітики та обласної військової адміністрації для включення підприємства до списку критично важливих. А у разі, якщо вже відбулась мобілізація, то це рішення можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які підприємства можуть забронювати усіх своїх робітників.