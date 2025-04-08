"Тревожно": в США прокомментировали новость о взятии Украиной в плен двух китайских солдат

В Китае еще не комментировали информацию о пленении своих граждан украинскими военными

В США знают, что Вооруженные силы Украины взяли в плен двух граждан Китая, которые с оружием в руках воевали на стороне российского режима против украинской армии. Эта новость вызывает тревожность и подтверждает, что Китай помогает россиянам. Китай официально пока ничего не комментировал.

О позиции США заявила спикер Государственного департамента Темми Брюс на брифинге 8 апреля. Она отметила, что захват в плен двух китайцев – это демонстрация факта благосклонности Пекина к Кремлю, ведущему войну на территории Украины.

"Соединенные Штаты знают о сообщениях о том, что Украина захватила в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Отчеты тревожные. Китай является одним из крупнейших сторонников РФ в войне, и их сотрудничество дестабилизирует мир", — говорится в сообщении Госдепа.

Отметим, что в Китае еще не комментировали информацию о пленении своих граждан украинскими военными. Известно, что китайцев пленили военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады.

"Воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики. Они находились на вражеской стороне – в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск", – подтвердили военные.

Между тем, известный европейский активист и исполнительный директор Межпарламентского альянса по вопросам Китая (IPAC) Люк де Пулфорд в интервью британскому изданию The Telegraph предположил, что пленные китайцы – из состава наемников, которых россияне набирают со всего мира для участия в войне в Украине. Впрочем, ситуация для Китая все равно не очень утешительна, поскольку если пленные действительно были только наемниками, значит Китай "закрывает глаза" на такую ситуацию. А если пленные – действующие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), то против Пекина нужно срочно вводить максимально жесткие санкции за поддержку российского режима.

Напомним, украинские военные захватили двух северокорейских солдат в середине января в Курской области. У пленных были российские документы, но они не разговаривали на русском языке. Их доставили в Киев для допроса. "Телеграф" писал, что президент Зеленский показал допрос пленных северокорейцев и сделал предложение Ким Чен Ыну. КНДР сможет вернуть своих пленных, но с условием.