Сотрудники еще одной отрасли могут получить бронь от мобилизации

Речь идет о работниках коммунальной сферы

Сотрудники тепловых компаний, водоканалов и управления бытовыми отходами смогут получить бронь от мобилизации. Речь идет о трех четвертях военнообязанных работников на предприятии.

Соответствующее поручение Кабинету министров было дано по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое президент Владимир Зеленский подписал 5 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина.

У таких предприятий теперь есть возможность забронировать своих работников, но не более 75% от общего количества военнообязанных в компании.

Кроме того, СНБО поручил Кабмину усовершенствовать критерии для признания критически важными оборонных компаний.

Речь идет о предприятиях, учреждениях и организациях, уполномоченных военным ведомством на выполнение функции службы государственного заказчика в сфере обороны.

Также сюда относятся предприятия, производящие и поставляющие товары или оказывающие услуги военным частям Вооруженных сил Украины, другим военным формированиям или военным высшим учебным заведениям.

Напомним, работники предприятий, которые считаются важными для экономики или безопасности страны, имеют право на бронь от мобилизации. Однако в этом вопросе есть свои исключения.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли бронировать "ограниченно пригодных" мужчин, которые не пройдут ВВК в феврале. Согласно действующему законодательству все бронирования военнообязанных действуют до 28 февраля 2025 года.