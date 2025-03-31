Уже четыре дня молчат? Что в InformNapalm рассказывают об обыске спикера Макарука

Организация отмечает незаконность обысков

Государственное бюро расследований (ГБР) после проведения обыска в доме Михаила Макарука, спикера InformNapalm, до сих пор не обнародовало информацию об этом. Во время действий правоохранителей была изъята техника Михаила и камера наблюдения.

Об этом пишет InformNapalm. Отмечается, что обыск проходил еще 26 марта и до сих пор ГБР официально не предъявило обвинений и не отчиталось о своих действиях.

"Работники ГБР без каких-либо санкций суда "похитили" 2 ноутбука и мобильный телефон Михаила, при этом, чтобы "скрыть свое преступление", они вырвали и забрали камеру наблюдения", — говорится в сообщении.

И даже несмотря на значительную огласку в сети, запросы журналистов, бюро пока не прокомментировало обыск и не объяснило свои действия. В InformNapalm продолжают следить за ситуацией.

"Журналисты, и юристы пытаются также добиться от ГБР объяснений. А также, чтобы ситуацию взяли на контроль в СБУ, потому что эти действия работников ГБР очень похожи на рейдерский захват компьютерной техники, выполненный по указанию третьих сторон, вероятно, агентов влияния российских спецслужб", — пишут InformNapalm.

В то же время там подчеркивают, что не спешат хайповать на "политическом заказе", потому что ситуация указывает на заинтересованность российских служб. Но организацию беспокоит тот факт, что Россия может через своих агентов влияния совершать "заказ аниматоров в ГБР".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Государственный университет "Киевский авиационный институт", ранее известный как НАУ, посетило Государственное бюро расследований.