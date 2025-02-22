Хто врятував українське православ'я: маловідома історія 1620 року

Завдяки рішучим діям цього козацького ватажка православна церква в Україні отримала новий шанс на відновлення.

На початку XVII століття українське православ'я опинилося на межі зникнення. Після Берестейської унії 1596 року майже всі єпископи перейшли в греко-католицьку церкву, залишивши православних вірян без духовного проводу. Проте завдяки сміливому плану козацького ватажка Петра Сагайдачного та підтримці єрусалимського патріарха православна церква в Україні отримала друге життя.

У 1620 році в українському православ'ї склалася катастрофічна ситуація — залишився лише один єпископ. За церковними канонами, для висвячення нового єпископа потрібно щонайменше двоє діючих владик. Без цього церква була приречена на поступове згасання.

Несподіваний шанс

Доленосний момент настав, коли єрусалимський патріарх Феофан III повертався з Москви, де він щойно висвятив нового московського патріарха. Петро Сагайдачний, випускник Острозької академії та досвідчений політик, побачив у цьому історичний шанс.

Майстерна дипломатія

Козаки "запросили" патріарха до Києва, гарантувавши безпеку його подорожі. Впродовж п'яти місяців тривали складні переговори, під час яких Сагайдачний переконував Феофана III відновити православну ієрархію в Україні.

Зрештою, у Богоявленському храмі Києва за завішеними вікнами відбулася таємна церемонія. Патріарх висвятив нового київського митрополита Йова Борецького та кількох єпископів для різних українських єпархій.

Польська влада спочатку не визнала нових православних ієрархів. Деяких навіть оголосили османськими шпигунами та намагалися заарештувати. Ситуація стабілізувалася лише через 12 років.

Історичне значення

Відновлення православної ієрархії у 1620 році стало переломним моментом в історії української церкви. Ця подія продемонструвала здатність українців захищати свої релігійні права та національну ідентичність навіть у найскладніших умовах.

Важливо відзначити роль світських еліт того часу — братств, козацтва та освічених мирян, які згуртувалися навколо православної церкви. Саме їхня підтримка дозволила зберегти православ'я як важливий елемент української національної ідентичності початку XVII століття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як митрополит Петро Могила реформував українську церкву. Засновник Києво-Могилянської академії вважав за необхідне прилучення православних до здобутків європейської культури.