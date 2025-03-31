Начальника таможенного поста на Львовщине поймали на крупной взятке: что есть в его декларации

Чиновника задержали после получения взятки

Служба безопасности Украины и Нацполиции задержали главу таможенного поста во Львовской области, который "крышевал черный импорт" электроники в Украину. В обмен на деньги он помогал бизнесменам "обходить" процедуры растаможки и избегать соответствующих платежей в бюджет нашего государства.

Информация об этом появилась в пресс-службе СБУ 31 марта. Также о задержании сообщили в Нацполиции Львовской области. Согласно их информации, в данном деле речь идет о черном импорте высокостоящей цифровой техники известных брендов, которую предприниматели завозили из-за границы.

"Как установило расследование, только по одному из задокументированных эпизодов чиновник "пропустил" продукцию без уплаты пошлины более чем на 15 млн грн. За эту услугу он попросил лично для себя 23 тыс. американских долларов", — говорится в сообщении Службы безопасности.

Для оформления сделки чиновник вносил недостоверные сведения в автоматизированную систему таможенного оформления. Его задержали после получения всей взятки.

Главе таможенного поста во Львовской области сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

О ком идет речь

В пресс-службах СБУ и Нацполиции не называют имени задержанного. Однако информация о нем появилась еще 26 марта в сети.

По данным из СМИ и социальных сетей, речь идет о Юрие Приходько.

Юрий Приходько. Фото: Антикор

Что есть в его декларации

"Телеграф" нашел свежую декларацию, которую Приходько подал 14 марта текущего года за 2024 год. В ней указано, что ему принадлежит жилой дом в Брюховичах Львовской области, а также земельный участок в Дублянах. Также он пользуется двумя жилыми домами площадью 41 и 95 м2 в Раве-Русской и селе Речки.

В графе транспортных средств указано, что жена Приходько владеет автомобилем Volkswagen ID6 2023 года выпуска. А самому Приходько принадлежит прицеп Niewiadow.

За 2024 год Юрий Приходько задекларировал почти 715 тысяч. грн зарплаты во Львовской таможне. Его супруга Ирина Приходько, которая преподает в ЛНУ имени Ивана Франко на кафедре международных экономических отношений и по совместительству в Государственном торгово-экономическом университете, заработала 280 тыс. грн.

Наличными Приходько и его жена хранят 11 тыс. долларов и 2 тыс. евро и еще 120 тыс. грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где сейчас беглый "слуга народа" Одарченко и чем он "прославился".