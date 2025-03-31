НБУ отменяет ограничения на карточные переводы для граждан: но есть очень важный момент

И касается это не всех банков

С 1 апреля 2025 года украинцы смогут совершать больше карточных переводов, поскольку заканчивается действие временного лимита в 150 тысяч гривен в месяц. Ограничение, установленное Национальным банком Украины полгода назад, перестает действовать.

НБУ ввел этот лимит с 1 октября 2024 года на перевод средств между физическими лицами по схеме "карта-карта" (P2P или C2C). Важно, что ограничение касалось только общей суммы исходных переводов со всех счетов клиента в одном банке на счета других физических лиц.

Ограничения не распространялись на несколько категорий: волонтеров, отвечающих определенным критериям, лиц с подтвержденными ежемесячными доходами сверх установленного лимита, переводов между собственными счетами в одном банке и переводов юридических лиц. Также без ограничений можно было совершать операции по реквизитам IBAN.

Некоторые банки оставляют лимиты

Стоит отметить, что в декабре 2024 года крупнейшие банки страны — Приватбанк, Сбербанк, Mono и Райффайзен Банк — подписали бессрочный меморандум о более строгих ограничениях, снизив лимит до 50 тысяч гривен в месяц. Позже к этой инициативе присоединились еще 25 банков.

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина ранее высказала мнение, что установление ограничений по меморандуму банков произошло под влиянием государства. Впрочем, статистика показывает, что доля карточных переводов украинцев в 2024 году сократилась на 6 процентных пунктов по сравнению с 2023 годом с 37,1% до 31,1%.

Также ранее "Телеграф" писал, как ограничение на переводы по карточкам вредит украинской экономике. Экономист Александр Савченко рассказал о проблемах, связанных с ограничениями на денежные переводы в Украине.