Одинокая мать не работает и воспитывает школьника: предусмотрена ли ей соцвыплата

Мать, самостоятельно воспитывающая ребенка от 6 до 18 лет, получит выплату

Одиноким мамам в Украине выплачивают социальную помощь. Сумма зависит от ее дохода, количества детей в семье и прожиточного минимума на текущий год. Ее назначают и в случае, когда женщина не работает.

"Телеграф" разобрался, какой будет выплата для женщины, которая воспитывает одного школьника и не имеет дохода. Для этого мы использовали специальный калькулятор на сайте "Пяточек".

Если одинокая мать воспитывает одного ребенка от 6 до 18 лет и не имеет дохода за полгода, то есть она не работает, то государство назначит ей социальную выплату в 3196 гривен. Соответственно если у нее будет заработок, то сумма помощи будет меньше.

Следует объяснить, что эта социальная выплата будет начисляться одинокой маме до достижения ее ребенка 18 лет. В некоторых случаях, а именно, если ребенок продолжит учиться на дневном отделении в школе, ПТУ, колледже, техникуме, институте, помощь будет осуществляться до 23 лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, при каких обстоятельствах одинокая мать с маленькими детьми получит более 10 тысяч гривен.