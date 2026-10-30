Зарплаты так быстро не растут: разница в цене одинаковой корзины в "АТБ" в 2020 и 2026 годах впечатляет

За ту же корзину теперь придется заплатить почти в пять раз больше

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За шесть лет привычные походы в супермаркет стали заметно дороже: цены на продукты и товары повседневного спроса выросли, а суммы в чеках уже не те, что раньше.

"Телеграф" сравнил цены в "АТБ" в 2020 и 2026 годах, чтобы выяснить, насколько подорожали привычные покупки и сколько сегодня пришлось бы заплатить за тот же набор товаров.

Сколько теперь стоит старый заказ

В мобильном приложении "АТБ" есть функция "Повторить заказ", которая позволяет снова добавить в корзину товары из предыдущей покупки. "Телеграф" воспользовался ею, чтобы сравнить стоимость заказа 2020 года с его ценой в 2026-м.

В 2020 году за этот заказ нужно было заплатить 367,45 грн. Теперь при оплате обычной картой его стоимость составляет 1731,55 грн – на 1364,10 грн больше, чем шесть лет назад.

Следовательно, сумма заказа выросла примерно в 4,7 раза. Далее рассмотрим, как за это время изменились цены на отдельные товары и какие позиции подорожали больше всего.

Цены на продукты в 2020 году. Фото: "Телеграф"

Цены на товары в 2026 году. Фото: "Телеграф"

Какие товары подорожали в несколько раз

Цены на продукты в 2020 году. Фото: "Телеграф"

Один из самых показательных примеров – чёрный молотый перец "Мрія". В 2020 году упаковка весом 20 г стоила 4,40 грн, а в 2026-м за такое же количество специи нужно заплатить 17,90 грн. Это примерно вчетверо больше.

Цены на продукты в 2026 году

Заметно изменилась и цена вермишели быстрого приготовления "Мивина" со вкусом куриного бульона. Если шесть лет назад упаковка стоила 4,90 грн, то теперь – 19,40 грн. При этом её вес немного отличается: 60 г в 2020 году против 59,2 г в 2026-м.

Цены на продукты в 2026 году

Ещё один пример – яйца "Квочка". Десяток яиц высшей категории в 2020 году стоил 26,40 грн, а в 2026-м аналогичная позиция обойдётся в 87,90 грн. Разница составляет 61,50 грн.

Цены на продукты в 2026 году

Подсолнечное масло объёмом 0,85 л также подорожало. В 2020 году бутылка "Олейна" стоила 35,80 грн, тогда как в 2026-м аналогичный объём масла "Розумний вибір" стоит 77,17 грн. Разница составляет 41,37 грн.

Цены на продукты в 2026 году

Сколько теперь стоят сладости и молочные продукты

Подорожание коснулось и товаров, которые часто покупают для перекуса.

Йогурт "Растишка" с бананом объёмом 115 г в 2020 году стоил 7,90 грн. В 2026-м за него нужно заплатить 17,90 грн – более чем вдвое дороже.

Цены на продукты в 2026 году

Подорожало и печенье Roshen Multicake с начинкой "клубника-крем". В 2020 году упаковка весом 195 г стоила 13,70 грн, а в 2026-м пачка весом 180 г продаётся за 42,90 грн.

То есть цена упаковки выросла более чем втрое, хотя её вес стал меньше на 15 г.

Цены на продукты в 2026 году

Изменения заметны не только в продуктовой корзине. Например, гель для душа и шампунь Arko Men Cool 2 в 1 объёмом 260 мл в 2020 году стоил 28,90 грн. В 2026-м цена такого же средства составляет 103,90 грн – примерно в 3,6 раза больше.

Цены на средства гигиены в 2026 году

Как изменились цены на курятину и овощи

Изменилась и стоимость продуктов, которые часто покупают для приготовления домашних блюд. В 2020 году задняя четверть цыплёнка-бройлера "Наша Ряба" стоила 53,45 грн, а в 2026-м охлаждённая четверть продаётся по 80,29 грн за килограмм.

Цены на продукты в 2026 году

Свёкла первого сорта шесть лет назад стоила 3,95 грн, тогда как теперь её цена составляет 13,89 грн/кг. Репчатый лук также подорожал: с 3,79 грн в 2020 году до 18,89 грн/кг в 2026-м.

Цены на продукты в 2026 году

Цены на продукты в 2026 году