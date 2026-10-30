Почему Россия регулярно атакует Кременчуг. Какие объекты не дают покоя врагу

Враг ударил в День траура по жертвам предыдущего обстрела

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Кременчуг Полтавской области регулярно атакует Россия. Ночью и с утра 30 октября РФ применила ракеты: враг атаковал промышленное предприятие в Кременчугском районе.

Кременчуг вторые сутки под вражескими ударами

"Телеграф" рассказывает, почему Россия нацелилась на Кременчуг. Накануне, 29 октября, россияне ударили прямо по жилому кварталу города, три человека погибли, еще 15 пострадали, трое из них — дети. Особый цинизм новых ударов РФ по Кременчугу в том, что 30 октября в городе объявлен день траура по погибшим в результате предыдущего вражеского удара.

Дом в Кременчуге, поврежденный российским ударом 29 октября. Фото: ГСЧС

Почему Россия атакует Кременчуг

Один из ключевых объектов Кременчуга – нефтеперерабатывающий завод. До полномасштабного вторжения это было крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие Украины с проектной мощностью 18,6 млн тонн нефти в год. Завод производил бензин, дизель, авиационное топливо и смазочные масла для транспорта, сельского хозяйства и промышленности.

Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Фото: kherson.ua

О значении завода для топливного рынка свидетельствуют довоенные объемы производства. В 2021 году предприятие выпустило около 879 тысяч тонн бензина – 38% украинского рынка, а также 1,17 млн тонн дизельного горючего – 14% рынка.

В апреле 2022 года российские войска существенно повредили НПЗ, а 12 мая того же года ударили по нему четырьмя ракетами. После этого атаки повторялись. Удары разрушили резервуары, трубопроводы, электроподстанцию и производственные цеха. По состоянию на вторую половину 2026 технологические процессы на предприятии оставались остановленными.

Транспортные узлы и промышленность

В городе расположены Кременчугский завод технического углерода, вагоностроительный завод и другие промышленные объекты. Россия стремится уничтожить эти предприятия.

Важную роль играет и транспортная инфраструктура: железнодорожные узлы и мосты через Днепр. Они обеспечивают логистику украинской армии и гражданского населения, а переправы критически важны для поставки войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 21 октября под российский удар попал Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского. Возник пожар на верхнем этаже, вылетели окна.