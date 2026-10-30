Россия массированно атаковала Украину баллистикой и крылатыми ракетами. Какие города были под ударом

Россияне не прекращают обстрелы ни днем ни ночью

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Ночью и ранним утром в пятницу, 30 октября, Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами. Под ударами находились Киев и Полтавщина.

Кременчуг

"Телеграф" рассказывает об атаке РФ на Украину 30 октября. Воздушные Силы предупредили о движении вражеских баллистических ракет на город Кременчуг, около 3 часов ночи в городе услышали взрывы.

Как сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дяковнич, россияне атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе.

По данным ВС враг также направил на Кременчуг крылатые ракеты около 6 часов утра.

Киев

Около 6 часов утра в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы. В КГВА проинформировали, что в Оболонском районе в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание на открытой территории.

Кроме того, в результате ракетной атаки на Киев вечером 29 октября погиб человек. В Днепровском районе обломки ракеты упали и загорелись во дворе жилого комплекса. Еще в одном доме взрывной волной выбило окна.

Как сообщал "Телеграф", 29 октября российский дрон атаковал электропоезд на вокзале Днепра. Погибли 14 человек. Также 14 человек получили ранения.